Germani bene pure con Cividale, grazie alla vena delle proprie ali

La Germani batte Cividale nel penultimo test della pre-season. Contro la formazione di serie A2 Brescia si impone in maniera netta (98-74) in un PalaLeonessa a porte chiuse. Coach Poeta, oltre che a Ndour, deve rinunciare anche al capitano Amedeo Della Valle, tenuto a riposo precauzionale. Il volto «nuovo» è invece quello di Giancarlo Ferrero, all’esordio in amichevole con la Germani (primo canestro nell’ultimo periodo di gioco con un tiro da tre, specialità della casa).

Lo starting five è quindi rimaneggiato. Ivanovic è in cabina di regia, coadiuvato da Cournooh e Rivers, con Mobio e Bilan a presidiare i pitturati. Brescia inizia contratta. I friulani fanno la voce grossa a rimbalzo. Servono quindi due magie di Rivers per ravvivare la gara. Mobio si scatena mettendo a referto 8 punti, che chiudono il primo parziale sul 24-18 per la Germani.

Il punteggio sul tabellone viene azzerato. Nel secondo periodo di gioco il copione si ripete. La Germani trova vitalità con il passare dei minuti. Due liberi di Rivers permettono di impattare a quota 18 con tre minuti da giocare. Bilan firma il sorpasso a cronometro fermo. A mandare le squadre alla pausa lunga pensa una gran giocata di Rivers, che recupera palla e apre il contropiede a Burnell per l’inchiodata che vale il 48-39 al 20’.

Seconda metà

Nella ripresa la Germani sale definitivamente in cattedra. Burnell è l’uomo ovunque, Rivers delizia con tutta la propria grazia. Brescia scappa sul +19 nel terzo periodo di gioco. Lo strappo vale l’ipoteca su un match che scorre senza altre emozioni fino al suono della sirena, con i titoli di coda scritti da Pollini. Nel complesso, spiccano le prove delle ali: 22 punti per Burnell, 19 per Mobio e 14 per Rivers.

Altra benzina nel motore. La Germani chiuderà la pre-season sabato a Trento.