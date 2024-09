In 300 per il primo allenamento a porte aperte della Germani

Peppe Poeta ha un abbraccio per tutti: ogni tifoso (sono circa 300) è come un nuovo amico da conoscere. Alle 11.30 i supporter della Germani entrano per la prima volta in stagione al PalaLeonessa. È la mattinata dell’allenamento a porte aperte. Il primo a lavorare in campo è David Moss, che in questo 9 settembre compie 41 anni.

È il player development coach, e a lui spetta il compito di migliorare la tecnica individuale dei giocatori. Ferrero, che aveva avuto problemi muscolari fin dai primi giorni di ritiro, sta meglio. Lavora tuttavia ancora a parte. Verrà probabilmente risparmiato per il Trofeo Ferrari di mercoledì (al PalaLeonessa, contro la Virtus Bologna), ma potrebbe tornare a calcare il parquet nello scrimmage di Viadana (Mantova) contro Cremona, in cartellone sabato.

La seduta entra nel vivo con un serrato lavoro su varie soluzioni offensive in transizione, con situazioni di pick&roll in cinque contro zero. Poi si passa a sfide tre contro tre a tutto campo (otto secondi per concludere) e a focus sulla pressione sulla palla (da esercitare e da eludere, cinque contro cinque, a metà campo, roster diviso in tre squadre).

«L’impegno lo vedo - Poeta loda la squadra-. Ma dovete parlarvi di più!». Poi, è tempo di tiri da tre. E quindi di partita a tutto campo, «perché voglio vedere come vi trovate nei momenti di difficoltà, e nella gestione delle scelte da prendere», ricorda il coach. Si suda ancora. Si gioca, si sbaglia, ma arrivano pure belle giocate su entrambe le metà campo. Allenamento finito alle 13.15. La squadra, riunita in mezzo al campo, canta «tanti auguri» a Moss.