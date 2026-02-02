Giornale di Brescia
Basket

Germani e l’aneddoto di Massinburg sull’intervallo della gara di Milano

Daniele Ardenghi
L’esterno è stato chiamato a rimpiazzare l’infortunato Ivanovic nella vittoria sull’Olimpia
C.J. Massinburg in azione a Milano - © Foto M.Ceretti / Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
«Abbiamo affrontato questa partita senza Ivanovic, il nostro playmaker titolare – ha affermato C.J. Massinburg l’altroieri, dopo la vittoria della Germani all’Allianz Cloud –. Eravamo consapevoli che l’Olimpia Milano ci avrebbe messo pressione proprio su questo aspetto. Nonostante questo, ce la siamo cavata. A fine primo tempo eravamo sotto, ma siamo stati in grado di mantenere il morale alto».

L’esterno di Dallas non ha giocato una gara memorabile, ma ha dato il proprio contributo, specie nella ripresa. Provando a interpretare la gara con giocate semplici e qualche sprazzo di genio. «Non abbiamo smesso di lottare – precisa –. Quando poi è arrivato il momento decisivo, Della Valle ci ha... portati a casa». Poi, l’aneddoto relativo al discorso di Cotelli tra primo e secondo tempo. «Ci ha ricordato che eravamo sotto di 7 punti, ma che pure Varese, la scorsa settimana, aveva lo stesso svantaggio al ventesimo».

Circa la propria prestazione, come si diceva, non memorabile, ma utile, Massinburg è sincero: «Era una partita importante anche per me – ammette –. Ho giocato da play, non mi capita molto spesso. Ho cercato di distribuire palloni, di fare del mio meglio per aiutare la squadra. Poi, chiaro, non mi sono entrati dei lay-up e dei tiri da tre che avrei voluto andassero a bersaglio».

  3. Ricarica la pagina se necessario