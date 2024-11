Ferrero e il segreto della Germani: «Tutti col sorriso dal primo giorno»

L’esperta ala a Teletutto «Il mantra di Ferrari fin dall’inizio del raduno: lavoro duro e divertimento»

2 ' di lettura

Basket Time - Puntata del 14/11/2024

Con 36 anni compiuti lo scorso agosto è il giocatore più anziano della Germani. Fin qui ai margini delle rotazioni («nessun problema, conosco il mio ruolo, coach Poeta è stato chiaro fin dall’inizio), è una sorta di capitano aggiunto, grazie anche alla lunga esperienza maturata in carriera, anche nel ruolo di leader (a Varese è stato una bandiera). Giovedì 14 novembre Giancarlo Ferrero è stato ospite negli studi di Teletutto per la consueta puntata di Basket Time. Come naturale, si comincia dall