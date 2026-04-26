Basket, Orzinuovi e Coccaglio in semifinale play off

Missione compiuta in Divisione Regionale 1 per River Orzinuovi e Albrici Coccaglio, mentre la Virtus Desenzano esce tra gli applausi in gara-3 a Villasanta. Seppur soffrendo, le due bresciane si aggiudicano la «bella» dei quarti di finale e si qualificano alle semifinali.

Esulta il River

Il River soffre, lotta e riesce a piegare, grazie ad un convincente finale, la resistenza di Rovello: finisce 71-62 al PalaBertocchi al termine di una contesa molto intensa e combattuta. Una situazione di estremo equilibrio caratterizza la prima parte di gara, che si chiude con gli ospiti avanti di misura (35-36). La svolta si concretizza al rientro sul parquet quando Orzi sale in cattedra trovando una maggior continuità a livello realizzativo.

Paderno (16 punti), Apollonio (13) e Piscioli (12) consentono al River di costruire uno strappo interessante (55-47 al 30’) che risulterà poi determinante nell’economia del risultato. Grande soddisfazione in casa River Orzinuovi. Alla sirena finale la squadra di Maioli festeggia insieme ai propri tifosi un traguardo di prestigio ed ora si prepara ad affrontare Agrate in semifinale. Gara-1 giovedì 30 a Orzinuovi.

Coccaglio di misura

Ancor più sofferta, e per questo motivo è ancora più ricca di soddisfazione la qualificazione dell’Albrici Coccaglio, che batte 52-51 la Di.Po Vimercate nella «bella» e si guadagna la semifinale con Erba. In terra franciacortina i padroni di casa sembrano portare l’inerzia a favore grazie ad una positiva partenza (25-21 a metà).

Il match è molto combattuto, Vimercate opera il sorpasso nel terzo quarto (36-37), ma Coccaglio è bravo a restare sul pezzo e a confezionare la zampata vincente per imporsi di mezzo canestro. A trascinare la squadra di Peli sono Olivieri (18 punti) e Zubini (16). Fa festa, quindi, anche Coccaglio, che ora se la vedrà con Erba.

Ci ha provato, infine, la Virtus Desenzano sul parquet di Villasanta. I gardesani partono bene (11-22); la contesa sarà molto serrata, i brianzoli sono più brillanti nel finale e vincono 63-55, ma Desenzano archivia un’altra stagione di notevole livello.