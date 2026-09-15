David Moss resta a Brescia: sarà assistente allenatore della Leonessa

David Moss resta in città e lavorerà nello staff di Marco Calvani con mansioni di assistente. Il quarantatreenne americano è stato giocatore e capitano di Basket Brescia Leonessa e Pallacanestro Brescia dal 2016 al 2023. Poi è diventato player development coach per Alessandro Magro, Peppe Poeta e Matteo Cotelli. Adesso la nuova avventura nella A2A Leonessa Brescia di serie B Nazionale. Di seguito il comunicato del club.
«A2A Leonessa Brescia è lieta di annunciare l’inserimento di David Moss nello staff tecnico della prima squadra, nel quale ricoprirà il ruolo di assistente allenatore. Un gradito ritorno, quello dello statunitense, legato alla città di Brescia da un rapporto profondo, cementato da tanti anni trascorsi prima da giocatore e poi da allenatore della squadra cittadina».
«Quando la società mi ha proposto la possibilità di avere David nello staff ho accettato di buon grado questa opportunità. Con lui ho avuto un confronto molto franco, avevo bisogno di capire quali volessero essere le sue aspettative rispetto alla possibilità di diventare assistente all’interno dello staff – ha detto coach Clavani –. David mi ha fatto capire che il passato da giocatore è qualcosa che ormai non lo riguarda più, che ha piacere e ambizione di iniziare questo percorso, tanto che giorni fa ha partecipato al corso del livello a cui era destinato a partecipare e il prossimo fine settimana andrà a fare gli esami per essere accettato nel corso successivo.
E ha continuato: «Tutto questo mi ha convinto del fatto di poter avere nello staff non più un ex giocatore, ma un allenatore e una persona convinta di iniziare questo percorso. Per questo sono estremamente contento, perché David va ad arricchire il nostro staff e, per quello che è il suo background esperieniale e per quello che ha fatto in questi anni come players devolplment coach, darà un aiuto e un contributo utile per raggiungere quelli che sono i nostri obiettivi stagionali».