Cotelli: «Dobbiamo resettare subito e guardare avanti»

Il coach Matteo Cotelli prova ad analizzare una gara durata praticamente venti minuti , una di quelle che nessun allenatore vorrebbe vedere ma che, nonostante la partita sia terminata da poco, sa che sono cose che possono accadere, in particolar modo se l’avversario si chiama Olimpia Milano. Analisi che è già proiettata a Gara-2 di domenica sera .

Il coach bresciano non ci gira attorno: « Complimenti a Milano per la solidità messa in campo , siamo stati bravi nella prima parte della partita, nella ripresa l’Olimpia ha messo in campo un intensità altissima che ci ha messo in grande difficoltà. La loro intensità difensiva, i loro corpi ci hanno praticamente tolto troppo in fretta dalla partita. Aspetti su cui dovremo lavorare in queste poche ore».

Germani a due facce

Una Germani a due facce, un primo tempo che ha fatto ben sperare i tifosi, dopo l’intervallo il black out. Cotelli vuole voltare subito pagina, guardare avanti con fiducia: «Abbiamo quarantotto ore per recuperare energie e testa per affrontare gara due. Dovremo tornare a cavalcare il nostro quoziente intelletivo cestistico, ritrovare la nostra pallacanestro. È evidente che ci troviamo di fronte ad una grande squadra, ma noi dobbiamo provare a riprendere le nostre certezze e provare a metterle in campo».

La testa è quindi a domenica, una pagina diversa da scrivere, un capitolo nuovo di una stagione che per la Germani è ancora viva: «Quello che abbiamo costruito fino ad oggi è qualcosa di clamoroso, rimaniamo sulla nostra strada, con l’aiuto del pubblico proveremo a rimettere in parità la serie. Questo rimane il nostro obiettivo». Non serve allungare il discorso, il piano è molto chiaro. Resettare e provarci.