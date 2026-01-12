Coppa Italia, la Germani sfiderà Udine nei quarti di finale

Trapani out, Germani ai quarti di Coppa Italia con Udine, nel medesimo «braccio» di tabellone in cui c’è l’Olimpia Milano. È stata una giornata intensa e vale la pena andare con ordine. Dopo settimane, la telenovela del caso Trapani si conclude. La squadra siciliana è stata esclusa dal campionato e sono stati annullati i risultati delle partite che le altre quindici formazioni di serie A hanno disputato con i siciliani. La decisione arriva per una sfilza di ragioni, tutte elencate nel dispositivo ufficiale del Giudice sportivo.

Oltre alle varie irregolarità, viene ricordato che «tutti i soggetti coinvolti nelle attività della Fip sono tenuti al rispetto dei principi fondamentali di integrità e lealtà implicanti il dovere di astenersi da pratiche fraudolente, nonché, tra l’altro, da comportamenti che possano danneggiare l’immagine della Fip, o compromettere la correttezza delle competizioni». I riferimenti, in questo caso, sono, soprattutto, alle ultime «partite farsa» della Shark. La decisione è stata presa ieri al termine di un vertice Fip-Lega iniziato verso le 14.30 nella sede Federale, mentre la comunicazione ufficiale è arrivata nel pomeriggio.

La griglia

Il provvedimento e la successiva vittoria dell’Olimpia Milano a Napoli nel posticipo delineano dunque la griglia ufficiale della Final Eight di Coppa Italia. La Germani, già certa da domenica sera, dopo la vittoria su Tortona, di essere in ogni caso seconda, incontrerà Udine, settima, nei quarti. Nello stesso «braccio» di tabellone c’è l’Olimpia Milano di Peppe Poeta, che al primo turno se la vedrà con Trieste. In caso di successo di entrambe, sarà Pallacanestro Brescia-Olimpia in semifinale. Dall’altra parte del tabellone Virtus Bologna-Napoli e Reyer Venezia-Tortona.

Nelle decisioni del Giudice sportivo nazionale ci sono anche un’«ammenda di 600mila euro» e un’ulteriore «inibizione per mesi tre» del presidente dei siciliani Valerio Antonini. Non è tutto: chiunque si trovi al momento sotto contratto con Trapani può ritenersi svincolato. E quindi acquistabile senza passare dal pagamento di un buy-out.

Il mercato

La questione interessava la Germani, che aveva messo gli occhi su Riccardo Rossato, il quale – però – ha preso la strada di Reggio Emilia. L’esterno (giovane, italiano, ottimo difensore) aveva molte caratteristiche interessanti, soprattutto per il futuro della Pallacanestro Brescia, che sarà chiamata presto o tardi a rivedere il proprio pacchetto di giocatori tricolori. Il club, però, ha deciso di tutelare un gruppo che – risultati alla mano – merita di non essere toccato, se non in occasione di emergenze non temporanee.

Riccardo Rossato (immagine d'archivio) - © Pappalardo/ Ciamillo-Castoria

Tra l’altro, l’assenza di Trapani comporterà un turno di riposo per tutti nel girone di ritorno. Per la Germani sarà particolare. La Coppa Italia terminerà con la finale il 22 febbraio. Poi c’è la sosta per le Nazionali. Brescia avrebbe dovuto giocare con Trapani alla ripresa, l’8 marzo, ma – come detto – riposerà, per tornare in campo il 15, in trasferta contro Cremona. Insomma, la pausa sarà lunghissima.

La classifica

Virtus Bologna e Germani Brescia 24 p.ti; Olimpia Milano 22; Reyer Venezia 20; Tortona 18; Trieste 14; Udine; Napoli; Cremona e Trento 12; Varese e Dinamo Sassari 10; Reggio Emilia 8; Treviso e Cantù 6.