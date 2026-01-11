Giornale di Brescia
Germani, che cuore: Tortona battuta e secondo posto blindato

Marco Mezzapelle
Al PalaLeonessa finisce 92-86 per gli uomini di Cotelli, più forti delle assenze. Gli acuti di Bilan e Burnell sigillano il dodicesimo successo stagionale
Germani, Tortona battuta 92 a 86
AA

Nemmeno l’emergenza ferma la Germani. Contro Tortona, Brescia rialza la testa e conquista la vittoria numero dodici in stagione. Al PalaLeonessa finisce con il risultato di 92-86. Definire la prestazione stoica potrebbe essere addirittura riduttivo, dopo una settimana travagliata e con la squadra decimata. Sono gli acuti di Bilan e Burnell a decidere il match.

Risultato che permette a Brescia di blindare il secondo posto in classifica, in attesa del posticipo di domani tra Olimpia Milano e Napoli che definirà la griglia delle Final Eight di Coppa Italia. Ci vuole il cuore di Jason Burnell, il talento di Miro Bilan e la rinuncia alla sconfitta di una squadra ferita da malanni e infortuni ma con il cuore infinito.

Il match

In un PalaLeonessa sold out va in scena la più classica delle battaglie. Brescia è protagonista di un avvio positivo, sono i missili di Della Valle e Ivanovic a segnare il costante vantaggio della prima frazione di gioco. Fioretti prova a mischiare le carte nel secondo quarto, Strautins colpisce, gli arbitri non fischiano e Pecchia confeziona il break che lancia Tortona sul vantaggio in doppia cifra (+10 al 16’).

I liberi di Burnell suonano la carica, Mobio trova i primi punti che scaldano il pubblico presente, ma sono ancora i mancati fischi a penalizzare una Germani brava comunque e ricucire fino al -4 prima dell’intervallo.

La ripresa

Il rientro è ancora targato Germani: Brescia è in palla, il rifiuto della sconfitta si fa sentire ma la missione è da portare avanti. Rivers e Burnell spaccano l’equilibrio, Strautins tiene i suoi a contatto fino a quando il maestro Miro Bilan si accomoda alla cattedra. Lezione completa, di alta scuola.

Tortona viene schiantata dalle giocate del gigante di Sebenico, da una Germani con il cuore grande e da un pubblico che ha fatto sentire il suo apporto per quaranta lunghissimi e interminabili minuti che regalano a Brescia una vittoria da «libro cuore». Secondi, comunque vada. Unica squadra imbattuta tra le mura amiche del campionato.

GermaniPallacanestro BresciaTortona BasketDavid CournoohMaurice NdourBrescia
