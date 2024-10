Basket serie C: vittorie per Manerbio, Gussago e Cxo

Le vittorie di Manerbio, Gussago e Cxo Ospitaletto, le sconfitte di Pisogne, Chiari e Nbb. Il sabato di basket di serie C è stato ricco di partite emozionanti.

I sebini

Pisogne lotta fino all’ultimo possesso nel Cremonese, contro Soresina, ma un Oluic formato Mvp condanna i sebini (76-74). Nel primo tempo entrambe le squadre giocano sul filo del rasoio, con la Gilbertina che piazza l’allungo nel finale (45-39 20’). Nel terzo periodo, l’infermabile Bianchi - autore di 17 punti - porta i suoi sopra di una lunghezza. Nell’ultima frazione, Oluic fa il fenomeno e impartisce la terza sconfitta consecutiva a coach Tritto.

I bassaioli

Chiari tenta la rimonta, ma crolla all’overtime contro Gorle (80-71). Nei primi due quarti, i bergamaschi cavalcano il tandem Cereda-Vincent e volano sul 37-31. Nella terza frazione a prendersi la scena sono De Martin e Guiducci (49-51 30’). Nell’ultimo quarto i clarensi piazzano un parziale di 11-0 e sembrano in controllo, ma i padroni di casa non ci stanno e rispondono con un contro-parziale di 15-0. Il 2/2 ai liberi di Negroni manda la gara all’overtime. Ai supplementari i ragazzi di coach Blasizza si spengono e cedono la vittoria alla Virtus.

I biancoverdi

I lupi fanno branco, mandano quattro giocatori in doppia cifra e archiviano la pratica Viadana (80-44). Manerbio, orchestrata da coach Maxi Moreno, è una sinfonia perfetta. I biancoverdi, grazie ad una difesa di altissimo livello, fatta di cambi e closeout pregevoli, intrappolano nella propria morsa Viadana e volano sul +15. L’infortunio di Bona non scompone i bassaioli che, supportati dal «visionario» Prestini, chiudono sul 39-20 al 20’. Negli ultimi due tempi Trazzi e Crescini dominano. Il play - con l’assenza di Giaveno - sceglie l’occasione perfetta per mostrare i suoi lampi di genio. «Aircrescio», invece, si dimostra freddo e implacabile, e con 22 punti guida i suoi alla terza vittoria consecutiva.

I franciacortini

Finale da brividi a Gussago. Fossati, con una doppia doppia da 24 punti e 10 rimbalzi, si dimostra cruciale nella vittoria al fotofinish contro Seriana (63-62). Nel primo tempo le due formazioni lottano con le unghie e con i denti (36-34 20’). Nel terzo periodo i bergamaschi salgono di livello e provano a fuggire (44-51 30’). Nell’ultimo quarto Fossati segna otto punti, dimostrandosi nuovamente di una categoria superiore. A nove secondi dalla fine, Valenti segna il 63-62 e consegna la vittoria ai suoi.

Cxo

Uno straripante Tonelli, autore di 30 punti, consegna a Ospitaletto la prima vittoria stagionale contro il San Pio X Mantova (90-79). Attacca a spron battuto il Cxo nei primi 10 minuti, con Tonelli e Moss che colpiscono dall’arco. Il numero 11, nella sola prima frazione, brilla con 15 punti, quattro triple consecutive e la solita difesa da mastino (29-24 10’). I mantovani tornano a contatto dopo due triple consecutive (31-31 13’). Moss accende il pubblico con una stoppata clamorosa su Gadiliauskas (211 centimetri). Nel finale Cernivani manda i biancorossi alla pausa lunga sul +1. Nella terza frazione Moss alza il livello: prima colpisce da tre, poi recupera e lancia Reghenzi per il 56-55. Nel finale Mbow stoppa Raskovic e cita Dikembe Mutombo con il classico «Not in my house». Da quel momento il Cxo non si guarda più indietro e ottiene i primi due punti in graduatoria.

Nbb

Mazzano si arrende sul più bello e cede nel finale contro Casalasco (86-95). Nei primi 10’ Veronesi brucia la retina con tre triple da specialista. La Nbb fatica a reggere l’intensità di Cristofori (20-23 10’). Nel secondo quarto Fiusco sale in cattedra e porta i suoi sopra di sei lunghezze. Casalasco ci prova, ma il timeout di coach Lovino da nuova linfa a De Leo e compagni, che tornano in vantaggio. Nel finale Cristofori e Dushi infliggono la prima sconfitta ai padroni di casa.

La classifica

Manerbio e Gussago 6 p.ti; Romano, Casalasco, Soresina, Bottanuco e Mazzano 4; Chiari, Ospitaletto Seriana, Gorle e San pio 2; Viadana e Pisogne 0.