Basket serie C: Chiari e Gussago sorridono nella seconda giornata

Il Pentavac Chiari cancella i demoni di Romano e, spinta dal proprio pubblico, domina Soresina (82-64). I clarensi scendono in campo con un’altra mentalità dopo la roboante sconfitta della prima giornata, dominando il primo periodo. Negroni, in stato di grazia assoluta, colpisce tre volte dalla lunga distanza. Il gioco da quattro punti dell’intrepido Zangrandi fa decollare i padroni di casa (28-13 10’). Nei successivi 10’, Soresina piazza due break (6-0 e 7-0) che riaprono momentaneamente la sfida.

Momenti decisivi

Il Pentavac, tuttavia, continua a sfruttare l’incontenibile Negroni e, prima della pausa lunga, chiude sul 42-34. Maksimovic esce dagli spogliatoi con un’altra faccia e realizza 10 dei 14 punti degli ospiti. Coach Blasizza trova in Penati e Giuliani le perfette spalle per supportare Negroni e Soresina inizia ad arrancare (64-48 30’). Nell’ultima frazione la Gilbertina spaventa Monella e soci tornando sul -6, ma Chiari si dimostra squadra vera e, soprattutto, solida. De Martin guida il controparziale di 11-0 che chiude la contesa (82-64), regalando la prima vittoria del suo corso a Blasizza.

Gussago-Viadana

È un Gussago in formato schiacciasassi quello che travolge Viadana in territorio mantovano (75-60). Lo Yes basket vola sulle spalle di Fossati e Veronesi, autori entrambi di 16 punti con 11 e 13 rimbalzi. Nei primi 10’ di gara faticano ad imporsi le due compagini. I franciacortini cavalcano l’indemoniato Veronesi e tentano la fuga. I padroni di casa trovano nell’ex Nbb Litoumi, l’ancora a cui aggrapparsi per chiudere sotto di sole quattro lunghezze (12-16 10’). La contesa attraversa poi una fase di stallo, in cui entrambe le formazioni faticano a smuovere la retina. Copeta continua a dimostrarsi micidiale dell’arco e consente ai suoi di scappare sul +7.

Sfida combattuta

I mantovani, però, non si lasciano intimorire e accorciano le distanze con l’ottimo taglio backdoor di Batalskyi. Gussago si affida ancora al dominante Veronesi, che riporta i suoi sul +5. Il lungo va in doppia doppia (12 punti e 10 rimbalzi) con ancora due quarti da giocare. Cacciavillani, poco prima dell’intervallo, prende in mano le redini del gioco e riporta i suoi a -1 (32-33 20’). Nel terzo quarto Konteh e Staffiere si danno battaglia. Nessuna delle due squadre riesce nell’allungo, con lo Yes Basket che mantiene il +1. Nel finale si conferma freddo e decisivo Fossati. Il numero 1 fa due su due ai liberi, realizza un sottomano di pregevole fattura e colpisce dal post alto, trainando i suoi nel parziale di 14-0 che chiude l’incontro 75-60.

La classifica

Manerbio, Romano, Gussago e Mazzano 4; Soresina, Chiari, Seriana, Bottanuco, San pio e Casalasco 2; Viadana, Gorle, Ospitaletto e Pisogne 0.