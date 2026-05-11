Basket, serie B Interregionale: la Gardonese vince gara 2 e si salva

Un respiro di sollievo. A pieni polmoni, profondamente agognato e altrettanto meritato, di quelli che finalmente ti permettono di comprendere che ce l’hai fatta: la Pallacanestro Gardonese vince 73-67 gara-2 della semifinale playout in casa contro Derthona, bissando così il successo dell’andata e conquistando così la salvezza e la meritata permanenza in categoria.
I ragazzi di Sguaizer possono così finalmente toccare la terra ferma, dopo un’altalenante regular season costellata di infortuni, addii improvvisi e tante incertezze: quello che chiude 2-0 la serie contro i piemontesi è un gruppo saldo e certo del proprio obiettivo. Sugli scudi brilla uno dei migliori realizzatori dell’anno: con 28 punti Emanuele Cravedi strappa il titolo di mattatore, supportato dai 14 centri di Acuña e dai 12 di Lui. Sono così ben 60 i punti rifilati dal bolzanino a Derthona nelle due gare: un tesoretto di peso, che vale nell’economia di entrambe le sfide. I valtrumplini si dimostrano anche più precisi dall’arco: al claudicante 20% degli ospiti oppongono un 42% che porta le firme Cravedi& Acuña.
Il match
La gara parte nettamente in favore dei locali: Gardone si invola senza difficoltà, toccando il +10 a metà quarto e chiudendo ai 10’ avanti 17-11. I piemontesi, però, ricuciono il gap nell’avvio della seconda frazione, trovando il sorpasso e dando filo da torcere ai bresciani fino alla sirena di metà, che suona sul 33-32 in favore della truppa di Talpo. Gardone, però, non ci sta: il fattore PalaItis inizia a farsi sentire, la gara diventa un serratissimo punto a punto e ai 30’ i biancoblù sono di nuovo sopra di un solo punto (48-47). Tutto passa dall’ultima, indiavolata, frazione: le sorti della sfida rimangono in bilico costante fino a poco meno di 3’ dalla fine.
Sul 61-60 per i suoi, però, Cravedi dà respiro dalla linea della carità, Acuña fa la voce grossa dall’arco e i locali trovano il decisivo colpo di reni fino al 68-60. I piemontesi non ne hanno più: Derthona alza bandiera banca e i ragazzi di Sguaizer dilagano fino al risultato finale, conquistandosi così la quarta stagione consecutiva in serie B Interregionale.