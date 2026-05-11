Basket, serie B Interregionale: la Gardonese vince gara 2 e si salva

Un respiro di sollievo. A pieni polmoni, profondamente agognato e altrettanto meritato, di quelli che finalmente ti permettono di comprendere che ce l’hai fatta: la Pallacanestro Gardonese vince 73-67 gara-2 della semifinale playout in casa contro Derthona, bissando così il successo dell’andata e conquistando così la salvezza e la meritata permanenza in categoria.

I ragazzi di Sguaizer possono così finalmente toccare la terra ferma, dopo un’altalenante regular season costellata di infortuni, addii improvvisi e tante incertezze: quello che chiude 2-0 la serie contro i piemontesi è un gruppo saldo e certo del proprio obiettivo. Sugli scudi brilla uno dei migliori realizzatori dell’anno: con 28 punti Emanuele Cravedi strappa il titolo di mattatore, supportato dai 14 centri di Acuña e dai 12 di Lui. Sono così ben 60 i punti rifilati dal bolzanino a Derthona nelle due gare: un tesoretto di peso, che vale nell’economia di entrambe le sfide. I valtrumplini si dimostrano anche più precisi dall’arco: al claudicante 20% degli ospiti oppongono un 42% che porta le firme Cravedi& Acuña.