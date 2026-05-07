Basket, per la Gardonese primo match ball salvezza con Derthona

All in, per chiudere la serie e mantenere la categoria: la Pallacanestro Gardonese si prepara per la gara più importante della stagione, gara-2 della semifinale playout contro Derthona. Reduci dalla vittoria in gara-1, arrivata al termine di 40’ abilmente condotti dai ragazzi di Sguaizer, lunedì 11 maggio il PalaItis potrebbe diventare teatro della festa salvezza: appuntamento quindi alle 20.30 in casa per gara-2 contro i piemontesi, contando sul fattore del proprio pubblico.
Come è andata la gara-1
In gara-1 i valtrumplini si sono fatti valere 74-65 in terra piemontese, trascinati dai 22 punti di Emanuele Cravedi, indiscusso top scorer dei suoi in stagione. A lui si sono accompagnati Paolo Paci (20) e Giulio Giannozzi (10), abili a creare un gap sui locali a partire già dal primo quarto. Ora, in casa, serviranno la stessa cattiveria e concentrazione per limitare Josovic e Di Meo, sulle barricate nella sfida al PalaCamagna. In forse le condizioni di Amo e Tonut, in panchina nella prima sfida dopo gli acciacchi rimediati nelle ultime gare di regular season: di certo rotazioni più lunghe garantirebbero riposo e forze nuove ai biancoblù, consci che, comunque, lunedì dovranno dare tutto.
Serie C
In Serie C a scendere sul parquet è ormai solamente Ospitaletto: con Pisogne e Verola salvi ai playout, Manerbio salva al termine della regular season e Gussago e Mazzano eliminate – con orgoglio – nella corsa playoff, sono i ragazzi di coach Rossi ad accedere all’ambita finale contro Bottanuco. I franciacortini sono quindi attesi domenica 10 maggio per gara-1, in programma a Bernareggio alle 18. Gara-2 arriverà ad Ospitaletto giovedì 14 alle 21, mentre un’eventuale gara-3 andrebbe in scena domenica 16 di nuovo in terra brianzola.