Basket, per la Gardonese primo match ball salvezza con Derthona

Come è andata la gara-1

In gara-1 i valtrumplini si sono fatti valere 74-65 in terra piemontese, trascinati dai 22 punti di Emanuele Cravedi, indiscusso top scorer dei suoi in stagione. A lui si sono accompagnati Paolo Paci (20) e Giulio Giannozzi (10), abili a creare un gap sui locali a partire già dal primo quarto. Ora, in casa, serviranno la stessa cattiveria e concentrazione per limitare Josovic e Di Meo, sulle barricate nella sfida al PalaCamagna. In forse le condizioni di Amo e Tonut, in panchina nella prima sfida dopo gli acciacchi rimediati nelle ultime gare di regular season: di certo rotazioni più lunghe garantirebbero riposo e forze nuove ai biancoblù, consci che, comunque, lunedì dovranno dare tutto.