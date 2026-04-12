Basket, play off serie C: Ospitaletto batte Gussago in gara-1

Ospitaletto supera nel finale Gussago in gara-1 dei play off di serie C di basket (78-73). Il Cxo la spunta al termine di una sfida combattuta fino all’ultimo possesso e si guadagna il primo match point, in programma mercoledì 15 aprile sul parquet di Gussago.

Il match

Nella prima frazione nessuna delle due formazioni riesce a prendere il sopravvento: Ospitaletto comincia meglio, spinta dalle giocate di Giorgini, Danfakha e Mbow (7-3 al 5’). Danfakha allunga ulteriormente il divario a 2’ dalla fine del primo quarto, con la bomba del +7. Lo Yes Basketball, però, reagisce: Staffiere e Trebeschi confezionano un rapido parziale che ristabilisce la parità (14-14 al 10’).

Nei successivi 10’ nessuna delle due squadre riesce a imporsi: l’ottimo gioco degli ospiti mette in difficoltà la truppa di coach Rossi, ma Danfakha continua a brillare e, con il supportato di Santinon, riporta avanti i suoi all’intervallo (30-29 al 20’).

La ripresa

Al rientro dagli spogliatoi il copione non cambia, con la gara che continua a vivere di continui capovolgimenti di fronte. A metà del terzo quarto il Cxo prova a dare la prima spallata con tre triple firmate Santinon, Giorgini e Danfakha (47-42 al 27’), ma Gussago non molla e, grazie al libero di Ballini, rimette la testa avanti al 30’ (50-49).

Nell’ultima frazione la battaglia continua: Ballini sblocca il quarto, ma sette punti consecutivi di Mora riportano i padroni di casa sul +2. Il dynamic duo, come di consueto, si accende nella fase clou del match, rispondendo colpo su colpo ai canestri di Moss e Giorgini (63-61 al 37’). Nel finale, a decidere la contesa sono i liberi di David Moss e Parravicini. Ottime le prove di Mora (16 punti), Santinon (15) e Moss (14). Nelle fila del Gussago spiccano Veronesi (13 punti) e Valenti (10).