Germani: il primato in solitaria, il «favore» di Peppe e la chance di rivincita

Il «favore» di Peppe Poeta. Chissà, poi, se è stato veramente tale. La domanda è retorica. In primo luogo, il già allenatore della Germani ha aiutato sé stesso. Alla guida dell’Olimpia Milano ufficialmente dalla partita vinta col Maccabi Tel Aviv in Eurolega lo scorso 26 novembre - al netto dei due successi da head coach «in pectore», sempre in Eurolega, con Asvel e Olympiakos -, il quarantenne di Battipaglia è impegnato nella risalita della classifica nel campionato di serie A.

Al momento i suoi biancorossi sono sesti, a 14 punti, frutto di sette gare vinte e quattro perse. Rispetto ai valori che possono mettere in campo, e anche alla luce del trend tradizionale dell’Armani, il suddetto ritardo è significativo. Posto che siamo a dicembre, e le cose cambiano velocemente. Il «rischio» principale, in Italia, è poi quello che si è concretizzato la passata stagione, a fine anno, quando le due fuori-serie di Eurolega (Olimpia Milano e Virtus Bologna) si sono dovute affrontare in semifinale, e non all’ultimo atto. L’altroieri Milano ha battuto le Vu Nere 74-63 al Forum di Assago. Ha vinto uno strategico scontro diretto e, contestualmente, ha dato alla Pallacanestro Brescia l’opportunità di terminare l’undicesima giornata di campionato al primo posto in solitaria in classifica.

La classifica

La graduatoria, al momento, recita Germani 20 punti, Bologna 18, Reyer Venezia 16. A proposito dei lagunari: la sconfitta a Trento di sabato ha avuto un certo peso, considerato che gli orogranata erano reduci da sei successi consecutivi in serie A. La Germani deve peraltro incontrare la formazione di Spahija domenica 28 dicembre, al PalaLeonessa, per l’ultima gara del 2025. Ma, prima ancora, c’è la grande sfida al vertice. Lunedì prossimo, 22 dicembre, alle 20.30, alla Virtus Arena, i biancoblù di Matteo Cotelli incontrano proprio le Vu Nere di Dusko Ivanovic, al momento con due punti di vantaggio in classifica.

Ed è normale che la testa ritorni alla serie scudetto - vissuta con Poeta in panchina e praticamente tutti i protagonisti di quest’anno - dello scorso giugno. Finì in tre partite. In realtà, durò circa 30 minuti di gara-1, finché l’infortunio di Momo Ndour non fece di fatto partire i titoli di coda (la Germani era in vantaggio). Siamo in mezzo alla regular season, ma un po’ di spirito di rivalsa, a queste latitudini, c’è.