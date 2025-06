Germani, Poeta: «Orgoglioso dei miei ragazzi e di questa città»

«Certe notti la strada non conta, quello che conta è sentire che vai…». Un libro, quello scritto da coach Giuseppe Poeta, che si chiude con il lieto fine. Perché di questo si tratta. In questo libro c’è la storia della pallacanestro, la firma è una sola, quella del tecnico di Battipaglia. Che a fine partita non riesce a nascondere le sue emozioni. «Sono estremamente orgoglioso della mia squadra – sottolinea coach P. –, un cammino incredibile, una stagione strepitosa. Sono grato a questi ragazzi, hanno dato tutto quello che avevano, un gruppo fantastico».

Passivo severo

È finita comunque in gloria, tra applausi e abbracci, nonostante un passivo forse troppo severo: «Il risultato paradossalmente ci fa capire quanto sia stata una stagione straordinaria. Per la prima volta dopo cinque stagioni c’è stata una squadra diversa dalle solite, questo ci deve rendere orgogliosi di quanto fatto». Poeta non vuole pensare alla partita, ma rivivere ogni momento di questa fantastica cavalcata: «Devo dire grazie a tutti, ai miei ragazzi, allo staff, a Mauro Ferrari e a una città intera che si è innamorata di questa squadra e ci ha dato una spinta clamorosa in questa cavalcata. Sono stati tutti meravigliosi».

Germani-Bologna, gli scatti di gara-3 - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

L’emozione

Emozione che si allarga anche sugli avversari: «Penso ad Achille Polonara, ho un legame speciale con lui. Sono certo che anche stavolta troverà la forza per vincere questa sfida che l’ha messo alla prova». Sull’ex compagno Belinelli: «Probabilmente è stata la sua ultima partita, ha dato tanto alla pallacanestro e gliene siamo grati». Tornando sui temi di Brescia, Poeta, ancora una volta non vuole auto incensarsi: «Non smetterò mai di dirlo, il merito è dei ragazzi. Cosa posso aver portato? La grande fiducia in ognuno di loro ma davvero, sono stati speciali». Come lo è stato Giuseppe Poeta. Prima stagione da capo allenatore, finale scudetto e una città innamorata del suo condottiero. Certe notti son proprio quel vizio di chi non vuol smettere, smettere mai...