La Germani sfida Cantù: la diretta

Alle 20 la Germani scende in campo al PalaDesio di Desio per affrontare Cantù in una sorta di testacoda. La gara è valida per la sedicesima giornata di regular season, prima del girone di ritorno.

La Pallacanestro Brescia, al completo (Ndour rientra dopo due turni di stop per un problema alla caviglia, Burnell è reduce da un attacco febbrile), deve difendere la propria posizione panoramica in classifica, e deve difendersi anche dal prepotente rientro ai piani altissimi dell’Olimpia Milano, che sabato ha vinto a Tortona. Cantù è invece chiamata a muovere la classifica dopo otto sconfitte consecutive.

La radiocronaca diretta è su Bresciasette. In questo contenuto gli aggiornamenti testuali.