Giornale di Brescia
La Germani sfida Cantù: la diretta

Marco Mezzapelle
A Desio palla a due alle 20: la Pallacanestro Brescia si presenta alla sfida con il roster al completo
  • Basket: le immagini di Cantù-Germani Brescia
    Basket: le immagini di Cantù-Germani Brescia - Foto Ciamillo Castoria © www.giornaledibrescia.it
Alle 20 la Germani scende in campo al PalaDesio di Desio per affrontare Cantù in una sorta di testacoda. La gara è valida per la sedicesima giornata di regular season, prima del girone di ritorno.

La Pallacanestro Brescia, al completo (Ndour rientra dopo due turni di stop per un problema alla caviglia, Burnell è reduce da un attacco febbrile), deve difendere la propria posizione panoramica in classifica, e deve difendersi anche dal prepotente rientro ai piani altissimi dell’Olimpia Milano, che sabato ha vinto a Tortona. Cantù è invece chiamata a muovere la classifica dopo otto sconfitte consecutive.

La radiocronaca diretta è su Bresciasette. In questo contenuto gli aggiornamenti testuali.

Argomenti
Germani Pallacanestro BresciaCantù Basket
