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Play off, Germani-Milano: le prime tre gare tutte alle 20

La Legabasket ha ufficializzato i dettagli delle prime tre partite della semifinale scudetto
Daniele Ardenghi

Daniele Ardenghi

Giornalista

Nikola Ivanovic - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it
Nikola Ivanovic - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it

La Legabasket ha ufficializzato i dettagli delle prime tre partite della semifinale scudetto.

Gara-1, gara-2 e gara-3 della serie di semifinale scudetto tra Germani e Olimpia Milano si giocano alle 20. Le prime due al PalaLeonessa, la terza al Forum di Assago.

Di seguito il comunicato della Lega, che ha appena ufficializzato i dettagli.

  • Gara 1, venerdì 29 Maggio alle 20: Germani Brescia-EA7 Emporio Armani Milano. PalaLeonessa A2A – LBATV e SKY Sport Basket.
  • Gara 2, domenica 31 Maggio alle 20:00: Germani Brescia-EA7 Emporio Armani Milano. PalaLeonessa A2A – LBATV e SKY Sport Basket
  • Gara 3, mercoledì 3 Giugno alle 20:00: EA7 Emporio Armani Milano-Germani Brescia. Unipol Forum – LBATV e SKY Sport Basket

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