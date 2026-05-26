Play off, Germani-Milano: le prime tre gare tutte alle 20
La Legabasket ha ufficializzato i dettagli delle prime tre partite della semifinale scudetto
Nikola Ivanovic - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it
La Legabasket ha ufficializzato i dettagli delle prime tre partite della semifinale scudetto.
Gara-1, gara-2 e gara-3 della serie di semifinale scudetto tra Germani e Olimpia Milano si giocano alle 20. Le prime due al PalaLeonessa, la terza al Forum di Assago.
Di seguito il comunicato della Lega, che ha appena ufficializzato i dettagli.
- Gara 1, venerdì 29 Maggio alle 20: Germani Brescia-EA7 Emporio Armani Milano. PalaLeonessa A2A – LBATV e SKY Sport Basket.
- Gara 2, domenica 31 Maggio alle 20:00: Germani Brescia-EA7 Emporio Armani Milano. PalaLeonessa A2A – LBATV e SKY Sport Basket
- Gara 3, mercoledì 3 Giugno alle 20:00: EA7 Emporio Armani Milano-Germani Brescia. Unipol Forum – LBATV e SKY Sport Basket
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