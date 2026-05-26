Play off, Germani-Milano: le prime tre gare tutte alle 20

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

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Di seguito il comunicato della Lega, che ha appena ufficializzato i dettagli .

Gara-1, gara-2 e gara-3 della serie di semifinale scudetto tra Germani e Olimpia Milano si giocano alle 20. Le prime due al PalaLeonessa, la terza al Forum di Assago .

La Legabasket ha ufficializzato i dettagli delle prime tre partite della semifinale scudetto .

La Legabasket ha ufficializzato i dettagli delle prime tre partite della semifinale scudetto

Novità 2026: due percorsi «Family» 5 km e «Ten» 10km

Gli appartamenti sorgeranno vicino a Borgo Trento e saranno ultimati entro la fine del 2027. Il progetto è disponibile nelle agenzie di Brescia 4' di lettura