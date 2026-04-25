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Basket, Divisione Regionale 2: tre bresciane per la promozione

Francesco Venturini
Capriolese, Padernese e Vespa Castelcovati accedono ai play off. Roncadelle, Cus Brescia, Trenzano e Terre Basse Cowboys invece ai play out
La Capriolese chiude in seconda posizione
La Capriolese chiude in seconda posizione
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L’ultima giornata di regular season in Divisione Regionale 2 completa ufficialmente il quadro di play off e play out, che scatteranno già dalla prossima settimana. Saranno tre le squadre bresciane impegnate nella corsa alla promozione in Dr1: Capriolese, Padernese e Vespa Castelcovati.

Le altre, invece, saranno chiamate a difendere la categoria nei playout: Roncadelle, Cus Brescia, Trenzano e Terre Basse Cowboys. La Capriolese chiude nel migliore dei modi, superando Trenzano e conquistando il secondo posto a quota 40 punti, a pari merito con Quistello che si prende la vetta del girone. Nel primo turno play off affronterà Sustinente.

I risultati

Passo falso per il Vespa Castelcovati, che cade 55-81 contro la capolista Quistello e chiude al quinto posto; nei playoff incrocerà la Soresinese. Sconfitta anche per la Padernese, battuta 70-55 da Sustinente, ma comunque terza a quota 36 punti. Nei play off sfiderà i bergamaschi di Caravaggio. Saranno invece quattro le bresciane coinvolte nei play out, con due derby che mettono in palio la salvezza. Roncadelle, sconfitto 63-74 dalla Soresinese, chiude al decimo posto e affronterà Terre Basse Cowboys, tredicesimi dopo il ko per 85-74 contro Bancole.

L’altro derby vedrà opposte Cus Brescia e Trenzano. Gli universitari terminano undicesimi grazie al successo per 64-59 contro Tanta Robba, mentre Trenzano, sconfitto dalla Capriolese, chiude dodicesimo.

Retrocede in Dr3 la Virtus Calvenzano, mentre Tanta Robba conquista la salvezza diretta senza passare dai play out.

Playoff

Quistello - Bancole
Vespa Castelcovati - Soresinese
Capriolese - Sustinente
Padernese - Caravaggio

Playout

Roncadelle - Terre Basse Cowboys
Cus Brescia - Trenzano

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Basket Divisione Regionale 2
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