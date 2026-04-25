Basket, Divisione Regionale 2: tre bresciane per la promozione
L’ultima giornata di regular season in Divisione Regionale 2 completa ufficialmente il quadro di play off e play out, che scatteranno già dalla prossima settimana. Saranno tre le squadre bresciane impegnate nella corsa alla promozione in Dr1: Capriolese, Padernese e Vespa Castelcovati.
Le altre, invece, saranno chiamate a difendere la categoria nei playout: Roncadelle, Cus Brescia, Trenzano e Terre Basse Cowboys. La Capriolese chiude nel migliore dei modi, superando Trenzano e conquistando il secondo posto a quota 40 punti, a pari merito con Quistello che si prende la vetta del girone. Nel primo turno play off affronterà Sustinente.
I risultati
Passo falso per il Vespa Castelcovati, che cade 55-81 contro la capolista Quistello e chiude al quinto posto; nei playoff incrocerà la Soresinese. Sconfitta anche per la Padernese, battuta 70-55 da Sustinente, ma comunque terza a quota 36 punti. Nei play off sfiderà i bergamaschi di Caravaggio. Saranno invece quattro le bresciane coinvolte nei play out, con due derby che mettono in palio la salvezza. Roncadelle, sconfitto 63-74 dalla Soresinese, chiude al decimo posto e affronterà Terre Basse Cowboys, tredicesimi dopo il ko per 85-74 contro Bancole.
L’altro derby vedrà opposte Cus Brescia e Trenzano. Gli universitari terminano undicesimi grazie al successo per 64-59 contro Tanta Robba, mentre Trenzano, sconfitto dalla Capriolese, chiude dodicesimo.
Retrocede in Dr3 la Virtus Calvenzano, mentre Tanta Robba conquista la salvezza diretta senza passare dai play out.
Playoff
Quistello - Bancole
Vespa Castelcovati - Soresinese
Capriolese - Sustinente
Padernese - Caravaggio
Playout
Roncadelle - Terre Basse Cowboys
Cus Brescia - Trenzano
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
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