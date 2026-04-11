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Basket, Divisione Regionale 2: Capriolese ancora in vetta

Francesco Venturini
Prima piazza condivisa con Quistello dopo la vittoria nel derby contro i Terre Basse Cowboys
La Padernese
La Padernese
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Capriolese e Quistello continuano a restare salde in vetta alla classifica della Divisione Regionale 2 al termine dell’undicesima giornata di ritorno. I franciacortini si aggiudicano il derby bresciano contro i Terre Basse Cowboys per 80-73, mandando tre uomini in doppia cifra, Piva con 16 punti, Mattia Curti con 13 e Andrea Curti con 12. Un successo che porta la Capriolese a quota 38 a braccetto con Quistello, che non perde contatto e passa sul parquet di Caravaggio per 69-63.

Sorride anche la Padernese, che fa suo il secondo derby di giornata battendo il Cus Brescia 63-58, trascinata dai 15 punti di Prandini. Agli universitari non bastano invece i 20 punti di Bassi e i 16 di Pernetta. Festeggia pure il Vespa Castelcovati che supera 76-66 il fanalino di coda Calvenzano e aggancia il quinto posto a quota 26 punti. Mvp del match è Hezzi, autore di 24 punti.

Esulta anche Roncadelle, vittoriosa 72-63 contro Tanta Robba grazie ai 24 punti di Caramatti e ai 21 di Gardin. Turno amaro, invece, per Trenzano, che cade 67-61 contro Sustinente e resta ferma al terzultimo posto con 16 punti.

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