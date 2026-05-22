Basket, Divisione Regionale 2: Quistello batte il Vespa, serie sul pari

Servirà gara 3 per decidere chi, tra Vespa Castelcovati e Quistello, raggiungerà la Padernese nella finale dei playoff di Dr2. Dopo la vittoria esterna dei gialloneri in gara 1, i mantovani rispondono espugnando il fortino del Vespa con un netto 78-55 e riportando la serie in parità. Il primo quarto è combattuto e resta in equilibrio, con gli ospiti avanti di misura sul 23-22.
Poi il Pq Basket trova l’accelerata decisiva nella seconda frazione con un parziale di 25-11 che indirizza il match e vale il +15 all’intervallo. Uno scoglio troppo alto da superare per i bresciani, che faticano a muovere la retina e arrivano agli ultimi 10’ sotto 44-61. Nell’ultimo periodo il Vespa alza definitivamente bandiera bianca: finisce 78-55, tutto si deciderà domenica nella tana del Pq Basket.