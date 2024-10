Basket, B Interregionale: seconda sconfitta in trasferta per Iseo

Seconda partita in trasferta e seconda sconfitta: Iseo continua a faticare lontano dal PalAntonietti. Dopo il ko di Cernusco i sebini scivolano infatti anche sul parquet del PalaBigi di Reggio Emilia cedendo il passo ai padroni di casa di Re-Basket 2000 (86-81). Tra le fila degli emiliani brilla la stella dello scatenato Nicolas Alberione: il playmaker in maglia numero 6 fa il diavolo a quattro fin dalle prime battute di gioco e, con 30 punti a referto, guida i suoi verso la seconda vittoria in stagione. Per i sebini non bastano invece i 31 punti della coppia Gentili-Bonavida.

La partita

Gli emiliani partono subito forte e con il trio Codeluppi-Lusetti e Alberione confezionano nell’immediato il parziale di 7-0. Iseo, colpita a freddo, cerca una timida risposta con il rientrante Cravedi, ma alla lunga subisce il gioco offensivo dei padroni di casa e arriva al termine del primo periodo in ritardo di 8 lunghezze (29-21). Al rientro sul parquet Reggio Emilia continua a martellare il canestro avversario, Iseo si aggrappa a Gentili per restare attaccata alla gara ma al 20’ il tabellone luminoso segna il parziale di 54-39 a favore dei locali.

Al rientro dagli spogliatoi inizia però la rimonta dei lacustri: Procacci illumina, Bonavida si accende e trascina Iseo con 11 punti. Sull’altro fronte gli emiliani rispondono con Lusetti e Paparella ma l’incontro torna comunque ad essere più che aperto. Risultano inutili però gli sforzi di Iseo nel finale: il gruppo di Mazzoli cerca invano di riaprire la gara ma è ancora Alberione a prendere per mano i suoi e a condurli verso la vittoria finale.

Il tabellino

RE-Basket 86

Iseo 81

Re-basket 2000 Rubiera Special: Stellato, Frediani 11, Alberione 30, Paparella 7, Porfilio 2, Longagnani, Obayagbona 2, Martelli 2, Maralossou 5, Lusetti 18, Codeluppi 9. All.: Baroni.

Syneto Iseo: J.Raineri, T.Raineri, Cravedi 9, Procacci 6, Gentili 16, Bonavida 15, Tommasetto 7, Milovanovic 9, Lui 12, Arrighi 2, Balogun 5. All.: Mazzoli.

Arbitri: Rossini e Cantarini.

Note: Parziali 29-21,54-39,71-63.

La classifica

La classifica dopo gli anticipi della quinta giornata. Sangiorgese, Pizzighettone e Nervianese 6, Social OSA, Bologna*, Cernusco, Iseo, Gardonese**, Reggio Emilia* e Curtatone 4, Blu Orobica e Sansebasket* 2. (*5 gare disputate, **3 gare disputate).

Il programma delle partite di domani: Sangiorgese – Social OSA, Gardonese – Nervianese (ore 18 al PalaItis di Gardone Valtrompia), Curtatone – Blu Orobica, Cernusco – Pizzighettone.