Basket, B Interregionale: Iseo scivola a Cernusco

Non basta una prova di grande, grandissimo cuore, ad Iseo: il gruppo di Mazzoli scivola nella trasferta di Cernusco (78-76 il risultato finale) e non riesce a bissare l’importante successo ottenuto all’esordio con la Sangiorgese. Agli atti però, non c’è nulla su cui recriminare: i lacustri fanno a sportellate dal primo all’ultimo minuto contro una squadra solida e che, almeno sul piano fisico, darà sicuramente del filo da torcere a chiunque, rispondono colpo su colpo ai canestri dei meneghini e, ruotando di fatto a 8 per via delle tante defezioni, non alzano mai bandiera bianca giocandosi le proprie chance fino al fischio della sirena finale.

I sebini devono fare i conti, infatti, con il forfait dell’ultimo minuto di Emanuele Cravedi, out a causa di un fastidio muscolare, a cui si aggiungeranno in corso di gara l’infortunio a Balogun – contrattura rimediata nel primo tempo – e, come se non bastasse, all’assenza prolungata dal parquet di Alessandro Procacci, carico di falli fin dalle prime battute, ed in campo solamente per 10 minuti totali.

Il match

I padroni di casa partono forte e, grazie al duo Marra-Mora, si portano subito sul 5-0. Balogun sblocca Iseo dall’arco, Mora risponde con due punti rapidi, ma un Bonavida caldissimo (autore nel primo quarto di 12 dei 20 punti messi a referto) riporta in solitaria Iseo sul 9-7. Cernusco però non si scompone e colleziona un parziale di 8-0 che dà la prima vera spallata alla gara (15-9). Da qui in poi, inizierà per Iseo un tentativo di rimonta che durerà fino a 15 minuti dal termine del match.

Saranno Franco ed il giovanissimo Meier a guidare i padroni di casa sul 26-23 al termine dei primi 10’, e a condurli all’intervallo, dopo un secondo quarto nervoso e spezzettato, sul 41-35. Iseo rientra con la giusta carica dagli spogliatoi e con i punti di Milovanovic, Bonavida e Tommasetto, riesce finalmente ad impattare la gara sul 41-41, per poi trovare il secondo vantaggio del match con la bomba di capitan Gentili che vale il +3.

Sono però Flavio Pirola ed il solito Meier a dar respiro a Cernusco, rispondendo ai canestri dei lacustri con i punti che portano comunque i padroni di casa avanti di un possesso a 10’ dal termine (60-58). Nel periodo decisivo Mazzoli deve però fare a meno anche di Ballini per falli, e resta con 6 senior disponibili. La stanchezza prevale sul cuore. A nulla servono i punti di uno stoico Gentili: sono Mora e Franco a segnare i canestri decisivi e a regalare la seconda vittoria consecutiva a Cernusco.

Il tabellino

Cernusco 78

Iseo 76

LIBERTAS CERNUSCO: Mandelli, Somaschini 5, Meier 18, Franco 21, Colombo 5, Mora 9, Sirtori 2, Grioni ne, Sessi, Marra 9, Pirotta, Pirola 9. All.: Fili.

SYNETO ISEO: Raineri ne, Cravedi ne, Procacci 5, Gentili 22, Franzelli ne, Bonavida 20, Tommasetto 8, Milovanovic 8, Lui 6, Ballini 1, Arrighi 2, Balogun 4. All.: Mazzoli.

ARBITRI: Di Giuseppe e Petruzzi.

NOTE: Parziali 26-23, 41-35, 60-58.

La classifica. Cernusco* 4, Curtatone, Pizzighettone, Gardonese, Reggio Emilia*, Iseo* e Social O.S.A. Milano* 2, Sangiorgese, Blu Orobica, Bologna, Nervianese e Sansebasket 0 (*una gara in più).