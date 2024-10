Basket, B Interregionale: Iseo a valanga

Iseo rialza prontamente la testa e, nonostante le assenze, archivia agilmente la pratica Curtatone centrando un'importante vittoria – la seconda in questo avvio di campionato – tra le mura amiche (83-55 il risultato finale).

I sebini, con ben quattro giocatori in doppia cifra (Procacci, Gentili, Bonavida e l’ottimo Lui) disputano una gara dalle due facce. Pur restando a lungo avanti soffrono i mantovani nel primo tempo, ma cambiano decisamente passo nella ripresa mettendo di fatto in cassaforte la vittoria nel terzo quarto.

Dopo un avvio in totale equilibrio, in cui Curtatone sfrutta la vena di Boudet e mette in difficoltà la difesa gialloblù, Iseo risponde trovando il parziale di 8-0 per cercare di indirizzare sui propri binari la gara. Gli ospiti, arrivati in ritardo di due lunghezze alla prima sirena, reagiscono nel secondo quarto e piazzano il controbreak di 8-0 a metà periodo per agguantare la parità: Procacci dall’arco e Ballini dalla linea della carità vanificano però gli sforzi mantovani e portano i lacustri sul 43-40 all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi i sebini però cambiano passo e chiudono la gara con un terzo quarto perfetto, terminato col clamoroso parziale di 20-5. Decisivo uno splendido Lui che guida i suoi verso il 63-45 a 10 minuti dal termine. Il finale non regala alcuna sorpresa: i ragazzi di Mazzoli gestiscono al meglio il vantaggio maturato e nonostante un timido accenno di reazione di Curtatone fuggono via, ottenendo 2 punti importanti per arrivare al meglio al derby di sabato sera con la Gardonese.

Classifica

Pizzighettone 6 p.ti, Gardone, Iseo, Cernusco, Nervianese e Sangiorgese 4, Reggio Emilia, Curtatone, Social OSA, Bologna, Blu Orobica 2, Sansebasket 0.

Tabellino

Syneto Iseo: Raineri, Cravedi ne, Procacci 18, Gentili 17, Bonavida 20, Tommasetto 8, Milovanovic 4, Lui 15, Ballini 1, Trezzi, Arrighi, Balogun ne. All.: Mazzoli.

JBStings Curtatone: Verri 21, Ciorciari, Lo, Oj Pasquino 5, Pires, Miladinovic 3, Peralta, Guirrezabala 6, Bortolotto 2, Biordi 4, Pettovello 4, Boudet 10. All.: Romero.

Arbitri: Pallaoro e Tadic.

Note: parziali 21-19, 43-40, 63-45.