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Basket, B Interregionale: sconfitta con rammarico per Iseo

Francesco Venturini
Contro Monfalcone finisce 78-85. Partita resa ancora più tesa da un metro arbitrale a dir poco discutibile
Agostini di Iseo - Foto Agostin
Agostini di Iseo - Foto Agostin
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Al PalAntonietti di Iseo passa Monfalcone. Il gruppo di Beretta si impone 85-78 al termine di una gara combattuta fino alla sirena finale, nella quale i sebini mettono in campo coraggio e determinazione ma non riescono a conquistare i due punti.

Una partita resa ancora più tesa da un metro arbitrale a dir poco discutibile, che accende gli animi sia sul parquet sia sugli spalti e finisce per favorire, pur senza togliere meriti agli ospiti, l’affermazione della formazione giuliana. Per Iseo l’Mvp è uno stoico Bedini, autore di 21 punti e ultimo ad arrendersi tra i suoi. Ottima anche la prova di Veronesi, che brilla davanti agli occhi del fratello Giovanni – giocatore della Vanoli Cremona e della Nazionale italiana, con un passato proprio a Iseo – festeggiato prima della palla a due.

La cronaca

La gara si apre bene per i lacustri, trascinati proprio dalla coppia Bedini-Veronesi. I padroni di casa rispondono ai canestri di Monfalcone, inizialmente guidata da Sanad, e chiudono il primo quarto avanti di quattro lunghezze sul 20-16. Il blackout arriva però nella seconda frazione. Romanin si iscrive alla partita e prende per mano Monfalcone, mentre Vidrini, D’Andrea e Longo aggiungono cinque punti a testa. Gli ospiti piazzano così l’allungo che vale il 47-34 all’intervallo. Iseo, però, non smette di crederci (e non lo farà fino alla fine).

Al rientro dagli spogliatoi Bedini suona la carica con 11 punti nel solo terzo quarto, Procacci ne aggiunge 5 e Veronesi contribuisce con altri 4. I sebini provano a ridurre il gap, ma Monfalcone resta lucida e con Vidrini risponde colpo su colpo, arrivando all’ultima pausa ancora avanti di 10 lunghezze. Nell’ultimo quarto i tentativi di Coram non bastano a cambiare l’inerzia. Il gruppo di Perucchetti, rimasto anche senza Milovanovic – espulso dopo il secondo tecnico – prova fino alla fine la rimonta disperata affidandosi soprattutto a Veronesi.

Monfalcone, però, gestisce con esperienza, fa girare la palla, abbassa i ritmi e colpisce quando serve, chiudendo sull’85-78 e trovando la seconda vittoria stagionale contro Iseo dopo quella dell’andata.

Tabellino

Iseo-Monfalcone 78-85

Coram Iseo: Veronesi 17, Dal Pos 7, Procacci 5, Gentili 16, Franzelli ne, Bedini 21, Sterzi ne, Milovanovic 4, Reghenzi 6, Fantino 2, Zugni ne. All.: Perucchetti.
Pontoni Monfalcone: Vidrini 20, D’Andrea 8, Tuis ne, Lazzari 10, Romanin 15, Skerbec 7, Longo 14, Lubiana ne, Sanad 11, Martin. All.: Beretta.
Note: Parziali 20-16, 34-47, 59-69.

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