Basket, B Interregionale: Gardone e Iseo in campo per sperare

Un ultimo rush nel quale tutto può ancora succedere: alla caccia di punti per continuare a sperare e nella consapevolezza che, con sette partite ancora in programma e una classifica compattissima, nessun verdetto è ancora definitivo. Gardone ed Iseo si preparano alla ventiquattresima giornata di serie B Interregionale in programma questo sabato: Gardone scenderà in campo alle 18 contro Reggio Emilia, ora a quattro lunghezze dai valtrumplini, mentre alle 20.30 per i sebini sarà match casalingo contro Monfalcone, attualmente sesta a sei punti di distanza dai gialloblù.

Gardone

La truppa di Sguaizer arriva alla sfida reduce dalla bella vittoria di carattere di domenica scorsa contro Carrè: tredicesimi a 16 punti i valtrumplini hanno ancora margine di manovra per racimolare posizioni preziosissime. Trieste, Montebelluna ed Iseo si trovano infatti a 18 lunghezze, con Padova e Reggio Emilia a 20 e Pordenone a 22: di fatto al momento sono ben sette le squadre racchiuse nell’arco di 6 punti. Una situazione di stasi che potrebbe ricevere uno scossone nel weekend.

Basso della Gardonese

All’andata al PalaItis furono gli emiliani a spuntarla 77-69, con Mazza a fare da mattatore nonostante i 20 punti di Davico e i 16 di Cravedi: ora toccherà al bolzanino, leader anche la scorsa giornata, guidare i suoi. I biancoblù saranno ancora, ufficialmente, orfani di Leonardo Basso: il ventunenne, infatti, rimarrà ai box per un po’ dopo l’infortunio muscolare riportato nelle scorse settimane.

Iseo

Ai sebini andrà invece il compito di rialzare la testa dopo l’inciampo della scorsa giornata: Monfalcone arriverà al PalaAntonietti a quota 24 punti e reduce dalla bella vittoria casalinga in casa Jadran. Per Gentili e compagni servirà ritrovare il guizzo del secondo tempo giocato a Pordenone lo scorso weekend nel tentativo di remuntada guidato da Milovanovic, Dal Pos e Reghenzi. All’andata fu netta vittoria dei giuliani, che avevano prevalso 98-84: Iseo dovrà far valere il fattore campo per continuare ad inseguire l’obiettivo playoff.

Veronesi in maglia Iseo e con quella della Nazionale

La serata diventerà un momento speciale anche per celebrare il talento: la società gialloblù donerà infatti una maglietta speciale, con il numero 50, all’azzurro Giovanni Veronesi. Ora in forza alla Vanoli Cremona in massima serie e reduce dalla sua prima esperienza in nazionale italiana, il ventisettenne bresciano era infatti stato atleta delle giovanili sebine. Ora, in prima squadra, milita il fratello Giacomo.

Serie C

In serie C il campionato si avvia ormai alle fasi conclusive della regular season: con ancora tre giornate da giocare ora è tempo di tirare le somme in vista del rush finale. A dare il la alla ventottesima giornata sarà sabato alle 18 Ospitaletto, che ancora in terza posizione, se la vedrà con Viadana sul parquet di casa. In contemporanea Manerbio attenderà Busnago, mentre alle 18.15 Verolanuova sarà impegnato nel palazzetto di Cernusco. Gussago scenderà in campo alle 18.30 contro Casalasco, e in contemporanea sarà ancora derby: Pisogne attenderà sul sebino Mazzano, ancora in cerca di punti per restare sempre più in alto.