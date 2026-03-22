Basket, B Interregionale: Iseo lotta ma cede al Castel San Pietro

Non basta il cuore a Iseo, che cade nella trasferta emiliana contro l’Olimpia Castel San Pietro e resta ferma a quota 18 punti in classifica. Una prova offensiva di alto livello – con ben sei giocatori in doppia cifra – non è sufficiente ai sebini per strappare i due punti. Sugli scudi il solito Milovanovic, top scorer con 21 punti, ben supportato da Procacci (15), capitan Gentili e Dal Pos (12 a testa) e dal duo Bedini-Veronesi, entrambi a quota 10.

La gara

La gara resta in equilibrio per lunghi tratti. Iseo parte forte, trascinata da Milovanovic che raggiunge la doppia cifra già nel primo tempo. Castel San Pietro, però, risponde colpo su colpo e, grazie soprattutto a Beck, Franceschi e Galetti, riesce a chiudere avanti di misura all’intervallo. Anche dopo la pausa lunga il copione non cambia. Si gioca punto a punto, con Galetti che continua a incidere e Vigori che accende l’attacco emiliano con due triple pesanti.

I padroni di casa trovano così il break nel terzo quarto, chiuso sul 71-63, mentre Iseo resta aggrappata alla partita con Bedini e Milovanovic. Nell’ultimo periodo i gialloblù tentano il tutto per tutto, affidandosi alle iniziative di Procacci e Dal Pos per rientrare in scia. Ma l’Olimpia non si scompone. Vigori continua a colpire dall’arco, Carpani lo segue e i padroni di casa gestiscono il vantaggio fino alla sirena finale. Finisce 93-88, per Iseo resta una prestazione generosa, ma senza punti.

Tabellino

Olimpia Castel San Pietro-Iseo 93-88

Vifermeca Olimpia Castel San Pietro: Carpani 14, Mengozzi, Castellari ne, Franceschi 17, Grotti 11, Domenichelli 4, Beck 11, Torri, Galetti 16, Vigori 20, Garuti. All.: Carretto.

Corma Iseo: Veronesi 10, Raineri ne, Dal Pos 12, Procacci 15, Gentili 12, Franzelli ne, Bedini 10, Sterzi ne, Milovanovic 21, Reghenzi 6, Fantino 2, Zugni ne. All.: Perucchetti.

Note: Parziali 23-19, 39-36, 71-63.