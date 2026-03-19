Basket, B Interregionale: Iseo e Gardone cercano il riscatto

Con ancora cinque gare da disputare prima di chiudere la regular season, Gardone ed Iseo sono pronte a tornare sul parquet nel weekend per la venticinquesima giornata di serie B Interregionale: i valtrumplini daranno il via alle danze sabato alle 21 in casa contro la Jadran Trieste, mentre domenica alle 18.30 Iseo è attesa nel bolognese contro Castel San Pietro.

Gardone cerca il riscatto

Diego Sguaizer, coach di Gardone

I valtrumplini se la vedranno con i triestini (attualmente due lunghezze avanti ai biancoblù) in un momento decisamente complesso della loro stagione, reduci da una sconfitta contro Reggio Emilia, frutto, secondo coach Diego Sguaizer «di un calo, soprattutto mentale, al rientro della pausa lunga che ci è costato un terzo quarto con un parziale davvero pesante. Capire cosa sia successo davvero è l’aspetto più complicato, però stiamo cercando di lavorarci su per far sì che cose di questo genere non si ripresentino. Abbiamo sicuramente delle fragilità che in questi momenti di difficoltà si amplificano».

Cosa servirà per approcciare la gara contro Trieste? «Arrivano in un momento super delicato – ha continuato il tecnico – perché siamo sempre con l’acqua alla gola nella zona bassa della classifica. La Jadran ha vinto all’andata e si trova al momento a due punti sopra di noi, se dovessimo perdere si staccherebbe ancora, diventando di fatto quasi irraggiungibile. Prepariamo la gara al meglio e cercheremo di portare a casa il risultato».

Iseo sfida Castel San Pietro

Gara delicata anche per Iseo, consapevole di andare «a giocare una partita complessa come lo sono tutte – ha commentato coach Daniele Perucchetti –: loro rispetto all’andata hanno aggiunto tre giocatori e hanno una rotazione completa a 9\10 elementi in una classifica bugiarda viziata dai tanti infortuni che ne hanno rallentato il percorso. Si tratta di un gruppo temibile in grado di portare a casa risultati, e a ciò si somma che noi quest’anno abbiamo sempre davvero faticato in trasferta. Ci aspetta una montagna da scalare».

Rimane un po’ di rammarico per l’ultima sconfitta contro Monfalcone. «Abbiamo vinto tre quarti su quattro ma il break subito nel secondo quarto ha sicuramente compromesso la gara. È un anno difficile con un susseguirsi di imprevisti, infortuni e difficoltà che sicuramente non ci stanno aiutando a prendere continuità, ma affrontiamo le ultime cinque partite con la voglia di riscattarci e concludere al meglio un’annata finora veramente poco fortunata».

Serie C

In serie C è già penultima giornata di regular season. Sabato alle 18 sarà il derby tra Manerbio e Gussago a dare il via alle danze: i franciacortini sono già certi di un biglietto per la fase play off, al momento a quattro lunghezze di distanza dai ragazzi di Moreno, per i quali sarà fondamentale vincere entrambe le partite che mancano e sperare che le dirette concorrenti rallentino la corsa per accedere alla fase successiva.

Alle 18.30 Pisogne, ormai sicura di passare dai playout, attende Bottanuco, mentre alle 20.30 Verola ospiterà Gorle per cercare di evitare la retrocessione diretta. Posticipo domenicale per le due in vetta: già sicura di essere approdata nella parte sinistra del tabellone play off – con quindi a suo favore il fattore campo – Ospitaletto sarà attesa alle 18 sul parquet di San Pio, mentre sarà trasferta a Viadana per Mazzano, che già passato alla fase play off cercherà una vittoria per assicurarsi lo stesso beneficio del parquet di casa già ottenuto dai ragazzi di Rossi.