Basket, B Interregionale: Gardone, vittoria d’autorità con Carrè

Serviva vincere, e s’è vinto. La Pallacanestro Gardonese ritorna dopo il turno di stop sbancando 73-60 il parquet di Carrè nel vicentino. È una vittoria di autorità e maturità quella raccolta dai ragazzi di Sguaizer, che alla prima senza Davico (e senza Basso, che ha rimediato un infortunio muscolare che lo terrà per un po’ fuori dai giochi) fanno ballare i nuovi innesti: 13 punti per Giannozzi, il migliore dopo Cravedi, mattatore della sfida con ben 18 punti, mentre sono 5 quelli scritti a referto da Acuña.

Il match

Sono i locali a partire forte: Gardone rimane a contatto, sbanda a metà, e ai 10’ si trova in ritardo sul 15-10. Poco cambia in avvio di secondo quarto, ma Gardone non molla la presa e fa la voce grossa a metà: a 4’ dalla sirena di metà è di Lui sia l’aggancio che il sorpasso. La gara si trasforma in una serrato punto a punto, ma sono i biancoblù a spuntarla sulla sirena 29-26. È nella ripresa, però, che il vantaggio si fa concreto: Carrè tallona fino a metà terzo quarto, poi la forbice si apre e i locali perdono terreno fino al crollo finale.

Il tabellino

Carrè-Gardonese 60-73

Pizeta Express Carrè: Dalle Carbonare ne, Munari ne, Fongaro 13, Pegoraro ne, Schiavon, Bombardieri 7, Buia 2, Rigon 8, Chemello 14, Chiapparini 7, Borsetto 8, Crosato 1. Allenatore: Calgaro.

Gardonese: Franchi ne, Acuña 5, Cravedi 18, Santi 7, Tonut 11, Lui 11, Amo 4, Giannozzi 13, Mascadri ne, Sambrici ne, Paci 4. Allenatore: Sguaizer.

Arbitri: Bragagnolo e Pittalis.

Note: parziali 15-10, 29-26