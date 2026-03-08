Basket, B Interregionale: Iseo ko dopo un brutto secondo quarto

Iseo scivola a Pordenone e paga a caro prezzo un secondo quarto complicato. I sebini subiscono un parziale di 26-9 nella seconda frazione e non riescono più a risalire la china nonostante gli sforzi nella ripresa. Al Palasport Crisafulli finisce 83-71 per i friulani.

Non bastano ai gialloblù i 24 punti di Milovanovic e i 16 a testa dell’ottimo Reghenzi e del solito Dal Pos. Pordenone risponde portando quattro giocatori in doppia cifra: Ragagnin (16), Fazzi (13), Cagnoni (11) e Bevilacqua (10). Due punti preziosi che permettono ai friulani di salire a quota 22 in classifica, staccando proprio Iseo fermo a 18.

Il match

Eppure l’approccio dei sebini era stato positivo. Il gruppo di Perucchetti parte forte e con Reghenzi e Milovanovic firma subito il mini parziale di 6-0 che apre la gara. La reazione di Pordenone però non tarda ad arrivare: Malbasa, Cardazzo e Ragagnin iniziano a colpire e riportano rapidamente la sfida in equilibrio. Il match resta in bilico fino agli ultimi secondi del primo quarto, quando la tripla di Cagnoni e il canestro di Fazzi permettono ai padroni di casa di chiudere avanti 17-14. Al rientro sul parquet la partita prende però una piega netta. Pordenone piazza subito un devastante parziale di 14-0 che spacca l’incontro. Dal Pos prova a limitare i danni, ma Fazzi, Iacopini e Cardazzo continuano a colpire e spingono i friulani fino al +20 dell’intervallo lungo (43-23).

Nella ripresa Iseo ritrova ritmo, ma il divario da recuperare è ormai pesante. Dal Pos prova a guidare la rimonta con 11 punti nel terzo periodo, seguito da Milovanovic che ne aggiunge altri 7. Il resto della squadra però fatica a trovare continuità offensiva. Pordenone si affida ancora a Ragagnin e Bozzetto per respingere i tentativi di rientro e chiude il terzo quarto avanti 61-44, nonostante il parziale di 21-18 favorevole ai gialloblù. Negli ultimi dieci minuti Iseo prova l’ultimo assalto. Milovanovic segna altri 13 punti e resta l’ultimo a credere nella rimonta, mentre Reghenzi e Procacci aggiungono cinque punti a testa. Pordenone però gestisce il vantaggio e con i canestri di Fazzi e ancora Ragagnin chiude definitivamente i conti.

Il tabellino

Pordenone-Iseo 83-71

Bcc Pordenonese: Cardazzo 6, Fazzi 13, Basso ne, Cagnoni 11, Malbasa 9, Ballati 3, Ragagnin 16, Mandic, Bevilacqua 10, Bozzetto 6, Vidali ne, Iacopini 9. All.: Milli.

Coram Iseo: Veronesi 2, Raineri ne, Dal Pos 16, Procacci 5, Joksimovic, Gentili 2, Franzelli ne, Bedini 6, Milovanovic 24, Reghenzi 16, Fantino. All.: Perucchetti.

Arbitri: Tramontini e Pedini.

Note: Parziali 17-14, 43-23, 61-44.