A2A Leonessa Brescia: ufficiale l’arrivo di Lombardi

Altro annuncio, altro giocatore «d’altra categoria» per la A2A Leonessa Brescia, che il 27 settembre inizierà da Vicenza il campionato di serie B Nazionale. Il club presieduto da Graziella Bragaglio ufficializza l’ingresso in rosa di Eric Lombardi, ala grande che vanta numerose esperienze in serie A e in serie A2. Ha 33 anni (li ha compiuti lo scorso 1 febbraio),è alto 201 centimetri. Tra l’altro il giocatore aveva già giocato a Brescia, nella stagione 2012-2013, in Legadue. Aveva sfiorato la promozione in serie A.
La presidente Bragaglio
«Eric Lombardi torna a Brescia dopo 14 anni, per tutti noi sarà un piacere averlo in squadra nel periodo della sua massima maturità cestistica - afferma Bragaglio -. Eric è un atleta esplosivo, un grande difensore e un giocatore di grande energia, sono sicura che riuscirà a trasmetterla a tutti i suoi compagni di squadra».
La scheda
Nato a Torino il primo febbraio 1993, Lombardi inizia la propria carriera nella Pallacanestro Biella, club nel quale cresce e con cui esordisce in Serie A. Nell’estate del 2012 si sposta a Brescia, indossando la maglia della Centrale del Latte, capace di raggiungere la finale per la promozione in serie A2.
Tornato a Biella, disputa due ottime stagioni in serie A2 Gold, conquistando anche la Coppa Italia Lnp e meritandosi l’attenzione di Pistoia, che lo inserisce nel proprio roster due stagioni, trascorse in Serie A. Successivamente si sposta a Treviso, squadra con disputa due stagioni e con la quale centra la conquista della Coppa Italia Lnp e la promozione in serie A.
Nell’estate del 2019 torna a Biella, squadra iscritta al campionato di serie A2, terminato però anzitempo per le vicende legate al Covid. A giugno del 2020 si sposta alla Gevi Napoli, conquistando la Coppa Italia Lnp e centrando a fine campionato un’altra promozione in serie A, grazie anche alla presenza durante i play off di Christian Burns.
L’anno successivo resta all’ombra del Vesuvio, dove resta fino a metà stagione, quando si trasferisce a Treviglio, in serie A2. Nella cittadina lombarda resta fino alla fine della stagione 2022-2023, dopo la quale ritorna sul palcoscenico della serie A, indossando questa volta la maglia della Valtur Brindisi.
Terminata in Puglia una stagione non particolarmente fortunata, culminata con la retrocessione del quintetto brindisino, si sposta a Pesaro, dove indossa la maglia della Vuelle nella stagione 2023-2024. Nell’estate del 2025 si trasferisce a Bergamo, squadra che terminerà il proprio campionato nel mese di febbraio, liberando tutti i giocatori tesserati.
Lombardi inizia così a fine marzo la propria avventura alla Libertas Livorno allenata da Andrea Diana, che l’ala piemontese aveva avuto come assistente allenatore proprio nell’esperienza trascorsa a Brescia. In riva al Tirreno disputa 3 gare di stagione regolare e due partite dei play-in, quella vinta contro Urania Milano e quella persa sul campo della Rinascita Basket Rimini.
Lombardi conta 29 presenze e 207 punti a segno con la Nazionale Under 16, tre gare e 37 punti con l’Under 18 e 19 presenze con 142 punti con la Nazionale Under 20, con la quale ha vinto il Campionato europeo nel 2013 in Estonia.