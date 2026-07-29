A2A Leonessa Brescia: ufficiale il play Vencato

Bresciano e con un recente passato a Brescia, dato che in seguito a un recente infortunio ha svolto un lavoro di ricondizionamento con il preparatore atletico e il player development coach della fu Pallacanestro Brescia, Carlo Voltolini e David Moss.
Luca Vencato, 31 anni, playmaker, è il nuovo acquisto ufficiale della A2A Leonessa Brescia. Completa un reparto che può già vantare l’esperienza di Gherardo Sabatini e la freschezza di Mattia Santinon.
Scrive la società
A2A Leonessa Brescia è lieta di annunciare che Luca Vencato, playmaker nativo della nostra città, farà parte del roster a disposizione di coach Marco Calvani.
Da Casalpusterlengo a Mantova, da Ferrara a Torino, passando per Orzinuovi e Fortitudo Bologna, Vencato vanta numerose esperienze in Serie A2 e rappresenta un'aggiunta importante nel reparto esterni della nuova Leonessa Brescia.
«Siamo lieti di accogliere nel nostro roster Luca Vencato, un playmaker puro che ha una fisicità importante e che saprà far girare bene la nostra squadra, sia in attacco che in difesa - il pensiero di Graziella Bragaglio, presidente di A2A Leonessa Brescia -. Il nostro puzzle giorno dopo giorno si sta completando».
La scheda
Nato a Brescia il 31 maggio 1995, Vencato cresce nel Settore Giovanile dei Lions Basket School Brescia, prima di spostarsi all’Assigeco Casalpusterlengo, squadra con la quale esordisce nella stagione 2011-2012, con 3 presenze all'attivo nel campionato Divisione Nazionale A.
Resta nella cittadina lombarda fino al 2016, conquistando sempre più spazio anche nel campionato di Serie A2, prima di trasferirsi a Mantova, dove rimane per 3 stagioni, dal 2016 al 2019.
Nell’estate del 2019 passa a Ferrara, affrontando tre campionati con la maglia della squadra emiliana. Nel 2022 si sposta in Piemonte, indossando la casacca del Basket Torino per due stagioni, chiudendo il campionato con un bottino in doppia cifra per quanto riguarda i punti a referto e con 6 assist di media a partita.
Nell'estate del 2024 inizia una nuova avventura a Orzinuovi, dove gioca per quattro mesi, per un totale di 16 gare. Nel dicembre del 2024, infatti, si trasferisce alla Fortitudo Bologna, con cui disputa 14 partite di regular season, una di play in e una dei play off.
Proprio la partita di post-season contro Cantù rappresenta al momento l'ultimo match giocato dal play bresciano, rimasto inattivo nella stagione 2025-2026 per affrontare nel migliore dei modi il periodo di riabilitazione e rieducazione a seguito dell'intervento di pulizia del ginocchio, effettuato nell'estate del 2025, tornando comunque ad allenarsi individualmente fin dal mese di febbraio assieme al preparatore atletico Carlo Voltolini e a coach David Moss.