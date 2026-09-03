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A2A Leonessa Brescia, terzo successo nelle amichevoli di pre-season

In trasferta a Vicenza ha battuto i padroni di casa 80 a 57: qui tornerà per la prima gara di campionato
Jacopo Bianchi

Jacopo Bianchi

Un momento del match, foto ufficio stampa A2A Leonessa Brescia
Un momento del match, foto ufficio stampa A2A Leonessa Brescia

Terza amichevole e terzo successo per l’A2A Leonessa Brescia che ieri sera in trasferta a Vicenza, dove il 27 settembre disputerà la prima gara di campionato, ha battuto i padroni di casa 80 a 57. Altra buona prestazione per la squadra di Calvani che ha anche inserito per la prima volta l’esterno bresciano Vencato e il nuovo capitano Christian Burns.

Miglior realizzatore biancoblù proprio Burns con 20 punti, in doppia cifra anche Da Ros con 17 e Lombardi con 10. Brescia ora tornerà in campo sabato a Vigevano contro una delle due squadre che, al termine della scorsa stagione, hanno conquistato la promozione dalla B nazionale alla A2.

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