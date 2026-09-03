A2A Leonessa Brescia, terzo successo nelle amichevoli di pre-season

Terza amichevole e terzo successo per l’A2A Leonessa Brescia che ieri sera in trasferta a Vicenza, dove il 27 settembre disputerà la prima gara di campionato, ha battuto i padroni di casa 80 a 57. Altra buona prestazione per la squadra di Calvani che ha anche inserito per la prima volta l’esterno bresciano Vencato e il nuovo capitano Christian Burns.
Miglior realizzatore biancoblù proprio Burns con 20 punti, in doppia cifra anche Da Ros con 17 e Lombardi con 10. Brescia ora tornerà in campo sabato a Vigevano contro una delle due squadre che, al termine della scorsa stagione, hanno conquistato la promozione dalla B nazionale alla A2.