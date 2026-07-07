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Wimbledon, Sinner batte Struff e vola in semifinale

Successo numero 98 nei Major per Sinner, che si giocherà un posto in finale con il vincente della sfida tra Felix Auger-Aliassime e Novak Djokovic
Jannik Sinner - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Jannik Sinner - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Jannik Sinner vola in semifinale a Wimbledon 2026. Il numero uno del mondo, campione in carica, doma un ottimo Jan-Lennard Struff e conquista la terza semifinale ai Championships in carriera, dopo quelle del 2023 e del 2025. 7-5 7-6 (4) 6-3, in due ore e 34 minuti di gioco, il punteggio in favore del 24enne di San Candido, che centra la sua decima semifinale Slam, agganciando John Newcombe, Arthur Ashe e Carlos Alcaraz.

Nel secondo set l'azzurro ha pure annullato un set point in favore dell'avversario tedesco. Successo numero 98 nei Major per Sinner, che si giocherà un posto in finale con il vincente della sfida tra Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 3, e Novak Djokovic, settima forza del tabellone ed eliminato in semifinale nel 2025 proprio da Sinner.

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Jannik SinnerWimbledon 2026
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