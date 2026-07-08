Wimbledon, Cobolli travolto da Fery, Paolini eliminata da Kostyuk

Si chiude ai quarti di finale il cammino italiano a Wimbledon. Dopo l’eliminazione di Jasmine Paolini nel tabellone femminile, arriva anche quella di Flavio Cobolli, sconfitto nettamente dal britannico Arthur Fery con il punteggio di 4-6; 6-7; 0-6. Una giornata che sembrava poter regalare all’Italia una tripla semifinale si trasforma invece in un doppio stop.
Cobolli, numero 10 del mondo, si arrende a un Fery capace di giocare il miglior tennis della carriera davanti al pubblico di casa. Il britannico, entrato nel torneo grazie a una wild card, raggiunge così una storica semifinale sull’erba londinese, dove affronterà Alexander Zverev, vincitore in tre set su Taylor Fritz.
Cobolli lotta per due set, poi crolla
Il match è rimasto in equilibrio soprattutto nei primi due parziali. Nel primo set Cobolli ha pagato un break nel momento decisivo, cedendo 6-4 dopo 39 minuti. Nel secondo è riuscito a reagire, strappando subito il servizio all’avversario, ma non è riuscito a consolidare il vantaggio. Fery ha recuperato il break e il parziale si è deciso al tie-break, dove l’inglese ha sfruttato gli errori dell’azzurro imponendosi 7-4.
Perso anche il tie-break, il terzo set è diventato un monologo del britannico. Fery ha ottenuto il break in apertura, ha continuato a spingere senza concedere occasioni e ha chiuso con un severo 6-0, sigillato dall’ottavo ace della sua partita.
Per Arthur Fery si tratta del risultato più importante della carriera. Il britannico, sostenuto dal Centre Court, ha confermato il suo straordinario torneo dopo aver eliminato anche Grigor Dimitrov nei turni precedenti. La vittoria contro un giocatore della top 10 mondiale gli vale la prima semifinale Slam. Il prossimo ostacolo sarà Alexander Zverev, che nei quarti ha superato Taylor Fritz con un netto 6-4, 6-4, 6-2.
Paolini battuta da Kostyuk
La giornata era iniziata con l’eliminazione di Jasmine Paolini. La tennista azzurra è stata sconfitta dall’ucraina Marta Kostyuk con il punteggio di 3-6, 2-6.
Dopo un avvio equilibrato, Kostyuk ha preso progressivamente il controllo della partita grazie a una maggiore potenza e profondità di gioco. Paolini ha mostrato segnali di crescita rispetto ai mesi più difficili della stagione, ma non è riuscita a contenere il ritmo imposto dall’avversaria.
Per la tennista toscana sfuma così la possibilità di tornare in semifinale a Wimbledon dopo la finale raggiunta nel 2024. Rimane comunque un torneo positivo, che conferma i progressi mostrati nelle ultime settimane dopo una prima parte di stagione complicata.
Kostyuk conquista invece la seconda semifinale Slam della sua carriera e affronterà la ceca Linda Noskova per un posto in finale. Nell’altra semifinale femminile sarà sfida tra Coco Gauff e Karolína Muchová.