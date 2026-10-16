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Traffico aereo rallentato, cancellato il volo dell’An Brescia

La squadra di Bovo avrebbe dovuto decollare alle 13.20 da Orio alla volta della Sicilia. Partenza riprogrammata a domattina, il club ha chiesto alla Federazione lo spostamento dell’orario di inizio
L'An Brescia - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
L'An Brescia - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

I disagi al traffico aereo che si stanno verificando in queste ore a livello nazionale fermano anche l’An Brescia, che avrebbe dovuto salire su un volo per Palermo in partenza alle 13.20 da Orio al Serio. Volo che è stato cancellato, costringendo così la squadra di Alessandro Bovo a fare ritorno in città.

In attesa

Il nuovo programma prevede che l’An salga su un aereo in partenza domattina alle 9.15 da Venezia. La società ha già chiesto uno spostamento dell’orario della partita con il Telimar, che attualmente è in programma alle 15. L’auspicio del club è che si possa giocare alle 17, ma si attende il via libera della Federazione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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