Traffico aereo rallentato in tutta Italia, Enav: «Non è attacco hacker»

Traffico aereo rallentato in tutta Italia a causa di alcune anomalie riscontrate nella rete di trasmissione dati a supporto dei servizi di controllo del traffico aereo. A comunicarlo è Enav, la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, che ha disposto una temporanea riduzione della capacità operativa nello spazio aereo nazionale per garantire la sicurezza dei voli.
Secondo quanto riferito dalla società, i problemi sono emersi durante la notte e hanno interessato la rete geografica di trasmissione dati utilizzata per i servizi di controllo sull'intero territorio nazionale. Grazie all'attivazione dei sistemi di emergenza previsti, Enav è riuscita a garantire la regolare gestione del traffico aereo fino alle 6 di questa mattina, senza alcuna riduzione della capacità operativa.
Regolazione dei flussi
Con il progressivo aumento dei voli nelle prime ore del mattino e il persistere delle anomalie, è stato però necessario introdurre misure di regolazione dei flussi aerei. Una decisione adottata, spiega Enav, per continuare a garantire la massima sicurezza delle operazioni.
Le limitazioni comportano una temporanea riduzione del numero di aeromobili che possono essere gestiti contemporaneamente nello spazio aereo italiano, con possibili ripercussioni sulla regolarità dei collegamenti e sui tempi di partenza e arrivo dei voli.
Esclusi sabotaggi
Nel frattempo proseguono le verifiche tecniche per risalire alle cause del problema. Enav ha comunicato che è stata individuata l'origine delle anomalie nella rete di trasmissione dati e che sono in corso gli interventi necessari per ripristinare la piena operatività dei sistemi. Esclusa, al momento, l'ipotesi di un attacco informatico o di un sabotaggio. Secondo quanto precisato dalla società, infatti, le anomalie non sarebbero riconducibili ad attività malevole. Resta dunque una situazione di temporanea riduzione della capacità di gestione del traffico aereo nazionale, in attesa del completo ripristino dei sistemi e del ritorno alla normale operatività.
In Lombardia
Disagi anche negli aeroporti lombardi. A Malpensa il tabellone delle partenze indica ritardi da mezzora a oltre due ore, mentre quelli degli arrivi sono più contenuti. Ritardi anche all'aeroporto di Linate: da venti minuti a un'ora gli arrivi, fino a più di un'ora le partenze. Problemi anche all'aeroporto di Orio al Serio, in provincia di Bergamo, dove il Ryanair delle 6:50 per Trapani è decollato con un'ora e mezza di ritardo; un'ora e venti di ritardo anche per il volo della stessa compagnia diretto a Berlino, mentre l'arrivo del Volotea proveniente da Olbia delle 7:45 è previsto alle 11:18.