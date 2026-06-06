Mirra Andreeva trionfa al Roland Garros 2026: è la più giovane di sempre

La nuova regina del Roland Garros ha 19 anni. La russa Mirra Andreeva ha conquistato l’edizione 2026 dello Slam parigino battendo in finale la polacca Maja Chwalinska con un netto 6-3, 6-2 in poco più di un’ora di gioco.

Sul Philippe-Chatrier non c’è stata praticamente storia. Andreeva, tra le grandi favorite della vigilia, ha confermato il suo status imponendo fin dai primi scambi il proprio ritmo e mostrando una superiorità tecnica e mentale che non ha lasciato spazio alla sorpresa. Chwalinska, protagonista di un torneo oltre ogni aspettativa, ha provato a restare agganciata al match, ma non è mai riuscita a trovare le contromisure necessarie.