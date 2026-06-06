Mirra Andreeva trionfa al Roland Garros 2026: è la più giovane di sempre

La nuova regina del Roland Garros ha 19 anni. La russa Mirra Andreeva ha conquistato l’edizione 2026 dello Slam parigino battendo in finale la polacca Maja Chwalinska con un netto 6-3, 6-2 in poco più di un’ora di gioco.
Sul Philippe-Chatrier non c’è stata praticamente storia. Andreeva, tra le grandi favorite della vigilia, ha confermato il suo status imponendo fin dai primi scambi il proprio ritmo e mostrando una superiorità tecnica e mentale che non ha lasciato spazio alla sorpresa. Chwalinska, protagonista di un torneo oltre ogni aspettativa, ha provato a restare agganciata al match, ma non è mai riuscita a trovare le contromisure necessarie.
Primo Slam e consacrazione
Per Andreeva si tratta del primo Roland Garros della carriera e del traguardo più prestigioso raggiunto finora. Nata nel 2007, la tennista siberiana entra così nell’albo d’oro parigino come una delle vincitrici più giovani della storia del torneo sulla terra rossa.
Il successo francese arriva al termine di una stagione già ricca di risultati importanti. Nel 2026 la russa aveva confermato i propri progressi con i successi ad Adelaide e Linz, consolidando una crescita che l’aveva già portata tra le protagoniste del circuito.
Già entrando in finale, la russa era diventata una delle più giovani tenniste degli ultimi trent’anni a raggiungere l’ultimo atto del Roland Garros. Con il successo su Chwalinska ha trasformato quel primato in un’impresa ancora più significativa, scrivendo una pagina nuova nella storia del torneo.
Una nuova protagonista del tennis femminile
Per il tennis femminile si conferma l’ascesa di una nuova protagonista. Andreeva era considerata da tempo una delle stelle emergenti del circuito, ma il trionfo di Parigi rappresenta il salto di qualità definitivo. A soli 19 anni ha dimostrato di avere non solo il talento per competere ai massimi livelli, ma anche la maturità necessaria per reggere la pressione di una finale Slam.
Sul centrale di Parigi, davanti a migliaia di spettatori, la consacrazione è arrivata con autorità. Un 6-3, 6-2 senza appello consegna il Roland Garros 2026 a Mirra Andreeva e la proietta stabilmente tra i grandi nomi del tennis mondiale.