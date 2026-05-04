Tamburello: le veterane del Capriano vincono il derby
I risultati del weekend e le classifiche aggiornate dei campionati nei quali sono impegnate le squadre bresciane
Emma Crescenti
Capriano B e Capriano A - © www.giornaledibrescia.it
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