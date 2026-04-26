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Tamburello: serie B, Nigoline fa suo il derby contro il Capriano B

Emma Crescenti
Match dominato dalle padrone di casa che si impongono due set a zero. Inciampa anche il Capriano A che perde sul proprio campo, battuto dal Cavalcaselle
Nigoline e Capriano B, protagoniste nel derby femminile di tamburello - © www.giornaledibrescia.it
Nigoline e Capriano B, protagoniste nel derby femminile di tamburello - © www.giornaledibrescia.it
AA

Terza giornata con il sorriso per il Nigoline nella serie B femminile di tamburello, protagonista di un derby senza storia contro Capriano B, superato con un netto 2-0 (6-0, 6-1). Prestazione solida e autoritaria, con le padrone di casa sempre in controllo del gioco e capaci di imporre ritmo e qualità fin dai primi scambi. Le ospiti hanno comunque lasciato intravedere buoni segnali: l’atteggiamento è quello giusto e i margini di crescita fanno ben sperare per il prosieguo della stagione.

Il Capriano A perde in casa dal Cavalcaselle per 2-0 (5-6, 3-6). Dopo un primo set giocato punto a punto, deciso da episodi, le ospiti hanno preso il sopravvento grazie a una maggiore concretezza nei momenti chiave.

Serie C

Per il Capriano B (serie C) una sconfitta con Cereta - © www.giornaledibrescia.it
Per il Capriano B (serie C) una sconfitta con Cereta - © www.giornaledibrescia.it

Le formazioni bresciane chiudono il fine settimana senza punti. Il Capriano A si arrende al Malavicina per 2-0 (5-6, 1-6), senza mai riuscire a entrare realmente in partita. Una prova opaca, lontana da quella convincente della settimana precedente, che impone una pronta reazione in vista della prossima trasferta di Medole.
Anche il Capriano B esce sconfitto dal confronto con il Cereta 2-0 (6-5, 6-3).

Poca fortuna in serie C anche per il Capriano A - © www.giornaledibrescia.it
Poca fortuna in serie C anche per il Capriano A - © www.giornaledibrescia.it

Serie D

Niente da fare per il Nigoline di serie D - © www.giornaledibrescia.it
Niente da fare per il Nigoline di serie D - © www.giornaledibrescia.it

Nel girone mantovano il Nigoline per in casa contro il Sacca per 2-0 (0-6, 4-6). Sconfitta anche per il Borgosatollo, battuto in trasferta dalla Pozzolese per 2-0 (6-2,6-3).

Nel girone bergamasco, invece, spicca il successo del Gussago, che supera con autorità il Grassobbio per 2-0 (6-3, 6-1).

Gussago (serie D) autore di una grande prova - © www.giornaledibrescia.it
Gussago (serie D) autore di una grande prova - © www.giornaledibrescia.it

Le classifiche

Serie B femminile: Nigoline 9, Cavrianese e Cavalcaselle 6, Capriano A 4, Pieese 2, Capriano B 0.
Serie C: Cereta 11, Ceresara 10, Dossena e Capriano B 9, Medole 8, Malavicina 6, Capriano A 5, Madone 2.
Serie D (Bergamo): Serina e San Paolo d'Argon 16, Torre de Roveri e Malpaga 12, Pontirolo 10, Grassobbio 7, Gussaghese e Bonatese 6, Roncola 3, Bonate Sotto 2.
Serie D (Mantova): Guidizzolo 11, Sacca 10, Pozzolese e Cavrianese 9, Sordelliana e Castellaro 5, Castiglione 3, Nigoline e Borgosatollo 1.

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