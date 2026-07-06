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Tamburello: un super Nigoline nella semifinale play off di B femminile

Le bresciane, impegnate nel match di andata, hanno superato in trasferta il Nave San Rocco grazie ad una partita in cui non è mai mancata la giusta concentrazione
Emma Crescenti
Grande prova nei play off del Nigoline - © www.giornaledibrescia.it
Grande prova nei play off del Nigoline - © www.giornaledibrescia.it

Ottima prova del Nigoline nella gara d'andata delle semifinali play off di serie B femminile di tamburello. In trasferta, le bresciane hanno superato per 2-0 (1-6,4-6) il Nave San Rocco. Le bresciane conquistano il primo set al termine di scambi combattuti e numerosi recuperi. Nella ripresa partono con il piede giusto, ma sul 4-4 un calo di concentrazione consente alle avversarie di rientrare in partita, prima dell'allungo decisivo.

Serie C

Il Capriano B ha chiuso la stagione in serie C con una vittoria - © www.giornaledibrescia.it
Il Capriano B ha chiuso la stagione in serie C con una vittoria - © www.giornaledibrescia.it

L'ultima giornata di campionato si chiude con tre punti per Capriano B, ormai senza particolari obiettivi di classifica al pari dei mantovani del Malavicina, battuti 2-0 (6-2, 6-1). Sconfitta invece per il Capriano A, che perde 2-0 (6-2,6-2) contro il Cereta. I bresciani, scesi in campo con una formazione rimaneggiata, hanno comunque tenuto testa a una delle rivelazioni del campionato. 

Serie D

Nel girone di Bergamo, successo per la Gussaghese, che supera il Roncola per 2-0 (6-5,6-1). Meno soddisfazioni nel girone mantovano. Il Nigoline torna a casa senza punti dalla trasferta di Castiglione, dove viene sconfitto per 2-0 (6-5, 6-1). Esce sconfitto anche il Borgosatollo, battuto a Castellaro con un netto 2-0 (6-1, 6-1).

Le classifiche

Stagione chiusa con un ko per il Capriano A - © www.giornaledibrescia.it
Stagione chiusa con un ko per il Capriano A - © www.giornaledibrescia.it

Serie C: Ceresara 34, Dossena 28, Cereta 27, Medole 26, Capriano B 21, Malavicina 19, Capriano A 11, Madone 2.

Serie D Bergamo: Serina 45, San Paolo d'Argon 37, Pontirolo 36, Torre de Roveri 33, Malpaga 27, Grassobbio 15 e Gussaghese, Bonatese 14, Roncola 8, Bonate Sotto 4.

Serie D Mantova: Guidizzolo 33, Sacca 27, Cavrianese 27, Sordelliana e Castellaro 26, Pozzolese 19, Nigoline 11, Castiglione 10 e Borgosatollo 4.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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