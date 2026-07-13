Tamburello: il Nigoline promosso in serie A

Missione compiuta in serie B femminile per il Nigoline, che nel ritorno di semifinale centra una storica doppietta: superando le avversarie il Nave San Rocco con un netto 2-0 (6-1, 6-2), le bresciane conquistano sia l'accesso alla finale sia la promozione in serie A. Un traguardo costruito con autorevolezza, al termine di una sfida affrontata con la massima concentrazione e senza sottovalutare un'avversaria che ha lottato fino all'ultimo punto. Il risultato finale fotografa la superiorità del Nigoline, ma il successo è arrivato al termine di una prova di grande solidità.
«Un super grazie alle avversarie che non hanno mollato mai, anche nel terzo tempo», commentano dalla società, che a inizio stagione aveva allestito una formazione con l'obiettivo dichiarato di puntare al salto di categoria. Un progetto ambizioso che ha trovato piena conferma sul campo, con una squadra capace di rispettare le aspettative e conquistare il pass per la massima serie.
Dopo la serie C, si avvia alla conclusione anche il campionato di Serie D maschile. Nel girone bergamasco il Gussago torna sconfitto per 2-0 (5-6,1-6) dal campo del Bonate Sotto. Giornata nera anche per il Nigoline, battuto 2-0 (6-2, 6-2) dalla Cavrianese. Al di là del punteggio, i bresciani hanno disputato un buon primo set, restando a lungo in partita contro un avversario di valore. Nella seconda frazione, invece, il rendimento è calato e i padroni di casa hanno preso definitivamente il largo. Ko infine anche il Borgosatollo, superato in casa dalla Sordelliana con per 2-0 (1-6, 1-6).
Classifica
Serie D Bergamo: Serina 48, San Paolo d'Argon 40, Pontirolo 39, Torre de Roveri 36, Malpaga 30, Gussaghese 18, Grassobbio 17, Bonatese 14, Roncola 9, Bonate Sotto 4.
Serie D Mantova: Guidizzolo 36, Castellaro 32, Cavrianese 30, Sordelliana 29, Sacca 27, Pozzolese 19, Nigoline 11, Castiglione 10 e Borgosatollo 4.