Tamburello: il Nigoline promosso in serie A

La formazione bresciana ha sconfitto il Nave San Rocco e ha anche conquistato l’accesso alla finale del torneo

Emma Crescenti 13 luglio 2026 1 ' di lettura

L'esultanza del Nigoline Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti tamburelloNigoline Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...