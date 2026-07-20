Tamburello: il Nigoline femminile si prende tutto

Altro che ciliegina sulla torta: il Nigoline si prende tutto. Le franciacortine completano una stagione da sogno conquistando anche il titolo di serie B (oltre allo scudetto), al termine di una finale tiratissima contro il Segno, al termine della quale si impongono per 2-1 (6-4, 4-6, 8-4). Ora festeggiano il titolo italiano, suggellando un'annata semplicemente straordinaria.
La sfida è stata combattuta dall'inizio alla fine. Il Nigoline parte meglio e conquista il primo set per 6-4, ma la reazione delle trentine non tarda ad arrivare: il Segno ristabilisce l’equilibrio aggiudicandosi il secondo parziale con lo stesso punteggio. A decidere il tricolore è quindi il tie-break, al termine del quale la squadra guidata da Giacomo Camanini e Fabio Olivari dimostra tutta la propria forza mentale e la grande compattezza del gruppo.
Da sottolineare anche il grande spirito sportivo del Segno, protagonista durante la finale di un significativo gesto di fair play, segnalando agli arbitri alcuni errori nell’assegnazione dei punti che avrebbero potuto favorire la formazione trentina.
Per il Nigoline è il coronamento perfetto di una stagione memorabile, che consacra il club franciacortino tra le realtà di riferimento del tamburello italiano.
Al maschile
Nel campionato di serie D maschile, invece, il Nigoline chiude con una sconfitta sul campo del Sordellina, che si impone per 2-0 (6-0, 6-2). Si conclude con un ko anche il campionato del Borgosatollo, fanalino di coda della classifica, battuto dal Castiglione per 2-0 (6-4, 6-5). Nel girone bergamasco, infine, termina con una sconfitta anche il cammino della Gussaghese, superata dal Pontirolo per 2-0 con i parziali di 6-3 e 6-5.
Serie D Bergamo: Serina 51, San Paolo d’Argon 43 Pontirolo 42, Torre de Roveri 39, Malpaga 32, Gussaghese e Grassobbio 18, Bonatese 14, Roncola 9, Bonate Sotto 4.
Serie D Mantova: Guidizzolo 39, Sordelliana e Castellaro 32, Cavrianese 31, Sacca 29, Pozzolese 22, Castiglione 13, Nigoline 11, Borgosatollo 4.