SuperG di Livigno, Franzoni 19esimo: «Neve aggressiva»

Marco Schwarz vince il superG di Livigno, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. L'austriaco ferma il cronometro sul tempo di 1'10"33 precedendo i tre svizzeri Alexis Monney, Franjo Von Allmen e Marco Odermatt, rispettivamente secondo, terzo e quarto a 0"20, 0"25 e 0"29. Il bresciano Giovanni Franzoni chiude diciannovesimo. «Oggi ho fatto fatica ad entrare in gara. La neve era aggressiva era bisognava trovare un compromesso, mi sono trovato subito lontano dopo pochi intermedi» il commento di Franzoni.

Gli altri azzurri

Ottavo successo in carriera per Schwarz, che conquista la prima vittoria in Coppa del Mondo in superG. Il migliore deli azzurri è Dominik Paris. Il 36enne di Merano termina quinto a 0"31 appaiato al tedesco Simon Jocher, con il pettorale numero 32, e manca il podio per soli sei centesimi. «Sono abbastanza soddisfatto, manca ancora poco per il podio. Non è stato facile trovare oggi il giusto equilibrio con la neve, si rischiava di spingere troppo oppure troppo poco. Mi ero immaginato che fosse una gara adatta ai gigantisti e Schwarz lì davanti me lo conferma. Per il 2026 voglio continuare a divertirmi e mantenere questa sciata, cercando di capire sempre più come battere gli svizzeri», le dichiarazioni di Paris. Settimo l'elvetico Loic Meillard (+0"37) davanti al duo formato da Stefan Rogentin (Svizzera ne piazza cinque in top ten) e Guglielmo Bosca, entrambi in ottava posizione a 0"44.

«Ho fatto un'ottima gara, nonostante un'infiammazione al ginocchio che mi porto dietro da tempo. Essere nei primi sei a così poco dal primo mi dà grande fiducia. Ho commesso anche qualche errore, dove ho perso un po' di spinta nell'ultimo settore. Nel complesso sono molto contento della mia prova», l'analisi di Bosca alla Rai. Completa i primi dieci il francese Nils Allegre (+0"48). Distacchi minimi con lo svizzero Marco Kohler e l'austriaco Stefan Babinsky all'11° posto a 0"52 e gli statunitensi Ryan Cochran-Siegle e River Radamus 13° e 14° a 0"56 e 0"58. Nonostante il pettorale numero 45, Florian Schieder riesce a centrare un'ottima top 15, terminando a 0"63 da Schwarz. Max Perathoner, 29° a 1"16 e per la prima volta a punti in stagione.

