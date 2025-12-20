Franzoni ancora tra i migliori nella discesa della Val Gardena

Giovanni Franzoni c’è. Il finanziere di Manerba smaltisce fin troppo velocemente la sbornia per il primo podio in carriera – il terzo posto ieri nel SuperG – sfiorando la top 10 nella discesa «classica» della Val Gardena.

È un risultato di grande valore, perché conferma quanto di buono fatto nei giorni precedenti. Dopo l’ottavo posto di giovedì nella versione accorciata della libera, stavolta chiude dodicesimo sulla Saslong arrivando a 1’’72 dallo svizzero Franjo Von Allmen, che batte di tre decimi il leader della generale e compagno di squadra Marco Odermatt.

Terzo giorno di gare e terzo podio per l’Italia. Stavolta a fare festa è Florian Schieder, terzo a 98 centesimi dal vincitore. Ed è un’altra grande giornata per la squadra, con 4 atleti nei primi undici, visto che ci sono anche Dominik Paris al sesto posto (+1’’11) e Mattia Casse all’ottavo (+1’’20).