Franzoni vola: è ancora il migliore nella prova di discesa a Wengen

Fabio Tonesi
Il gardesano bissa il risultato di martedì: domani c’è il superG, sabato la libera
Giovanni Franzoni durante le prove della discesa libera di Wengen - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Giovanni Franzoni sogna a Wengen. Seconda prova di discesa e seconda volta il miglior tempo per il finanziere di Manerba del Garda, che bissa il risultato di martedì e si impone anche nell’ultima cronometrata.

Le prove vanno sempre prese con le pinze visto che i big si sono nascosti, ma anche questa volta il classe 2001 rifila oltre un secondo al primo inseguitore (+1’’14 al francese Muzaton, terzo a 1’’18 l’altro transalpino Allegre) e a questo punto può sognare in un grande piazzamento anche per la gara di discesa, in programma sabato.

Sul mitico Lauberhorn, però, il programma inizia già domani con il supergigante, disciplina nella quale Franzoni è decimo dopo aver colto in Val Gardena il primo podio in Coppa del Mondo a metà dicembre.

