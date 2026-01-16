Sci alpinismo: i giovani del Bagolino salgono sul podio agli Italiani

In attesa del debutto a cinque cerchi dello sci alpinismo, previsto per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, le giovani promesse italiane si sono messe alla prova lo scorso fine settimana, 10 e 11 gennaio, a San Martino di Castrozza, nel Primiero (Trento), in occasione dei Campionati italiani di specialità, organizzati dal Gs Pavione.

I risultati

A distinguersi con prestazioni di altissimo livello sono state ancora una volta le ragazze bagosse, protagoniste in entrambe le prove olimpiche: sprint e staffetta mista. Nella prova sprint di sabato, disputata su un tracciato breve ma altamente tecnico, la bagossa Teresa Schivalocchi ha conquistato una meritata medaglia di bronzo nella categoria Under 18. Una gara intensa e combattuta fino all’ultimo metro, che ha premiato la determinazione e la forma della giovane portacolori dello Sci Club Bagolino.

Domenica si è invece tenuta la prova di Mixed Relay, la staffetta mista a squadre, che ha visto impegnati atleti e atlete su un percorso molto vario: due salite e due discese per ciascun frazionista, un tratto a rombo con frequenti cambi di direzione e una scalinata da percorrere con gli sci in spalla.

Nella categoria Under 18, a dominare la gara è stata la coppia composta da Teresa Schivalocchi (Sc Bagolino) e Gioele Migliorati (Presolana Pora), in rappresentanza del Comitato Alpi Centrali, che si è aggiudicata la medaglia d’oro.

Leggi anche Scialpinismo, fino al 26 febbraio a Borno si scia anche di sera

Tra gli Under 20, podio anche per Vanessa Marca, atleta cresciuta a Bagolino e ora in forza alle Fiamme Oro: in coppia con Lorenzo Milesi ha conquistato la medaglia d’argento, confermandosi tra le atlete più promettenti della categoria.

Non sono mancate soddisfazioni nemmeno nelle staffette a coppie maschili, non valide per l’assegnazione del titolo, dove il duo Under 18 dello Sci Club Bagolino, formato da Gabriel Marca e Luca Bazzani, ha tagliato il traguardo al secondo posto, confermando l’ottimo stato di salute della scuola bagossa dello sci alpinismo.