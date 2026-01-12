Scialpinismo, fino al 26 febbraio a Borno si scia anche di sera

Per allenarsi fuori dagli orari di lavoro e gli impegni della giornata, o anche solo per gustarsi una sciata in una situazione insolita, assaporando i silenzi e la bassa frequentazione serale delle piste. Borno Ski Area si ripropone anche quest’anno come località amica degli scialpinisti e offre la possibilità di praticare questa disciplina per due serate la settimana.

Tutti i martedì e i giovedì dal 13 gennaio al 26 febbraio, quando gli impianti terminano di funzionare, gli appassionati possono risalire con gli sci e le pelli le piste Ogne e Pian d’Aprile, e raggiungere il rifugio Monte Altissimo che per tali occasioni garantisce la sua apertura per la cena.

Le informazioni

Per regolamento è possibile accedere alla ski area dopo le ore 17, ed è tassativamente vietato risalire altre piste poiché sono al lavoro i mezzi battipista. Per permettere a questi di operare anche sulle piste Ogne e Pian d’Aprile il rientro a valle va effettuato entro le ore 22. Vige l’obbligo dell’uso della lampada frontale sia in salita che in discesa. Il calendario può subire variazioni in base alle condizioni meteo.