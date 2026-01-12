Giornale di Brescia
Abbonati
OutdoorValcamonica

Scialpinismo, fino al 26 febbraio a Borno si scia anche di sera

Ruggero Bontempi
Dal 13 gennaio sarà possibile risalire con le pelli le piste Ogne e Pian d’Aprile: il rifugio Monte Altissimo sarà aperto per cena
Il rifugio Monte Altissimo - Foto Facebook
Il rifugio Monte Altissimo - Foto Facebook
AA

Per allenarsi fuori dagli orari di lavoro e gli impegni della giornata, o anche solo per gustarsi una sciata in una situazione insolita, assaporando i silenzi e la bassa frequentazione serale delle piste. Borno Ski Area si ripropone anche quest’anno come località amica degli scialpinisti e offre la possibilità di praticare questa disciplina per due serate la settimana.

Tutti i martedì e i giovedì dal 13 gennaio al 26 febbraio, quando gli impianti terminano di funzionare, gli appassionati possono risalire con gli sci e le pelli le piste Ogne e Pian d’Aprile, e raggiungere il rifugio Monte Altissimo che per tali occasioni garantisce la sua apertura per la cena.

Le informazioni

Per regolamento è possibile accedere alla ski area dopo le ore 17, ed è tassativamente vietato risalire altre piste poiché sono al lavoro i mezzi battipista. Per permettere a questi di operare anche sulle piste Ogne e Pian d’Aprile il rientro a valle va effettuato entro le ore 22. Vige l’obbligo dell’uso della lampada frontale sia in salita che in discesa. Il calendario può subire variazioni in base alle condizioni meteo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
sciscialpinismoBorno Ski AreaSci in notturna
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario