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Nella serie B di tamburello il Nigoline concede il bis

Emma Crescenti
Vince anche il Capriano A, mentre in serie C vanno ko entrambe le squadre del Monte Netto
Vittoria per la formazione del Capriano A in serie B femminile © www.giornaledibrescia.it
Vittoria per la formazione del Capriano A in serie B femminile © www.giornaledibrescia.it
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Nella serie B femminile di tamburello continua il buon momento del Nigoline. I franciacortini centrano la seconda vittoria consecutiva superando 2-0 il Cavalcaselle (4-6,4-6). Una gara combattuta, con un primo set equilibrato. Nel secondo parziale le bresciane partono forte, subiscono il ritorno delle avversarie, ma chiudono con determinazione.

Vittoria a Cavalcaselle per il Nigoline di B femminile © www.giornaledibrescia.it
Vittoria a Cavalcaselle per il Nigoline di B femminile © www.giornaledibrescia.it

Successo importante anche per il Capriano A, che espugna Piea per 2-1 (6-2, 3-6, 2-8). Dopo un primo set complicato e dominato dalle padrone di casa, le collinari cambiano volto e trovano il ritmo e l'aggressività necessarie per pareggiare il conto. Nel tie break, netto dominio del Capriano che conquista due punti fondamentali e sale al secondo posto in classifica, alle spalle proprio del Nigoline.

Rimandata a domani (martedì 21 aprile), invece, la sfida tra il Capriano B e la Cavrianese.

Il Capriano A di serie C © www.giornaledibrescia.it
Il Capriano A di serie C © www.giornaledibrescia.it

Serie C

Il Capriano B che partecipa alla serie C maschile © www.giornaledibrescia.it
Il Capriano B che partecipa alla serie C maschile © www.giornaledibrescia.it

In serie C sconfitta per il Capriano A in trasferta contro il Ceresara, che si impone 2-1 (4-6,6-2-8-0). Una partita caratterizzata da un certo equilibrio nei primi due set, con i bresciani capaci di rispondere con un ottimo secondo parziale, prima del crollo nel tie break decisivo. Gara altalenante anche per il Capriano B, sconfitto in casa dal Medole 2-1 (2-6,6-2,3-8).

Serie D

Nel girone mantovano di serie D, il Nigoline esce sconfitto dal confronto con il Guidizzolo per 2-0 (1-6,3-6). Nel gruppo bergamasco, invece, vittoria importante del Gussago, che supera in casa la Bonatese 2-0 (6-1, 6-5).

Un giocatore della Gussaghese di serie D © www.giornaledibrescia.it
Un giocatore della Gussaghese di serie D © www.giornaledibrescia.it

Le classifiche

Serie B femminile: Nigoline 6, Capriano A 4, Cavalcaselle 3, Cavrianese e Pieese 1, Capriano B 0.

Serie C: Capriano B e Ceresara 9, Cereta 8, Dossena 7,  Capriano A e Medole 5, Malavicina 3, Madone 2.

Serie D (Bergamo): San Paolo d'Argon e Serina 13, Torre de Roveri 12, Malpaga 11, Pontirolo 8, Grassobbio 7, Bonatese 6, Gussaghese 3, Roncola 2, Bonate Sotto 0.

Serie D (Mantova): Cavrianese 9, Guidizzolo 8, Sacca 7, Pozzolese 6, Castellaro 5, Castiglione 3, Sordelliana 2, Nigoline e Borgosatollo 1.


 

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