Nella serie B di tamburello il Nigoline concede il bis
Nella serie B femminile di tamburello continua il buon momento del Nigoline. I franciacortini centrano la seconda vittoria consecutiva superando 2-0 il Cavalcaselle (4-6,4-6). Una gara combattuta, con un primo set equilibrato. Nel secondo parziale le bresciane partono forte, subiscono il ritorno delle avversarie, ma chiudono con determinazione.
Successo importante anche per il Capriano A, che espugna Piea per 2-1 (6-2, 3-6, 2-8). Dopo un primo set complicato e dominato dalle padrone di casa, le collinari cambiano volto e trovano il ritmo e l'aggressività necessarie per pareggiare il conto. Nel tie break, netto dominio del Capriano che conquista due punti fondamentali e sale al secondo posto in classifica, alle spalle proprio del Nigoline.
Rimandata a domani (martedì 21 aprile), invece, la sfida tra il Capriano B e la Cavrianese.
Serie C
In serie C sconfitta per il Capriano A in trasferta contro il Ceresara, che si impone 2-1 (4-6,6-2-8-0). Una partita caratterizzata da un certo equilibrio nei primi due set, con i bresciani capaci di rispondere con un ottimo secondo parziale, prima del crollo nel tie break decisivo. Gara altalenante anche per il Capriano B, sconfitto in casa dal Medole 2-1 (2-6,6-2,3-8).
Serie D
Nel girone mantovano di serie D, il Nigoline esce sconfitto dal confronto con il Guidizzolo per 2-0 (1-6,3-6). Nel gruppo bergamasco, invece, vittoria importante del Gussago, che supera in casa la Bonatese 2-0 (6-1, 6-5).
Le classifiche
Serie B femminile: Nigoline 6, Capriano A 4, Cavalcaselle 3, Cavrianese e Pieese 1, Capriano B 0.
Serie C: Capriano B e Ceresara 9, Cereta 8, Dossena 7, Capriano A e Medole 5, Malavicina 3, Madone 2.
Serie D (Bergamo): San Paolo d'Argon e Serina 13, Torre de Roveri 12, Malpaga 11, Pontirolo 8, Grassobbio 7, Bonatese 6, Gussaghese 3, Roncola 2, Bonate Sotto 0.
Serie D (Mantova): Cavrianese 9, Guidizzolo 8, Sacca 7, Pozzolese 6, Castellaro 5, Castiglione 3, Sordelliana 2, Nigoline e Borgosatollo 1.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@Sport
Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.