Ring europeo al San Filippo: stasera si assegna la corona dei pesi gallo

Un campionato europeo, due incontri di livello internazionale con protagonisti dei «pro» bresciani, cinque match tra semiprofessionisti senza canotta. Ha fatto le cose davvero in grande il promoter Mario Loreni di Promo Boxe Italia per il 2º Memorial in ricordo dell’imprenditore rezzatese Luciano Tamburini (1946-2024), che ne ha sponsorizzato per anni le manifestazioni di pugilato (un’eredità ora raccolta dai figli Elena e Nicola): l’appuntamento è per stasera al Pala San Filippo di Brescia, a partire dalle 19 (l’ingresso costa 20 euro in tribuna, 40 a bordo ring).
Titolo Ebu Silver
Il clou di serata è rappresentato dal titolo Ebu Silver dei pesi gallo, vacante: se lo contenderanno il ventiquattrenne milanese Alexandro Foglia (che ha un record di 12 vittorie, un pari, una sconfitta) e il trentunenne empolese Claudio Grande (13 vittorie, 6 sconfitte). È leggermente favorito il primo, campione nazionale in carica dopo la vittoria ottenuta lo scorso aprile in territorio bresciano, a Orzinuovi, contro il temibile Nicola Mancosu; tuttavia Grande, ottimo in principio di carriera e altalenante nelle ultime stagioni, pare in ripresa e sa di giocarsi molto con questa forse inattesa chance continentale. Per cui pronostico tutto sommato aperto, secondo un’idea di boxe «senza rete» che Loreni predica da sempre.
Professionisti
Le sfide professionistiche che introdurranno all’Europeo sono entrambe di marca bresciana, in ossequio a un’impostazione annunciata (e mantenuta) da Loreni medesimo: dare spazio ad atleti locali, per favorirne la crescita e stimolare il confronto. Prima sarà il superleggero ventottenne Gianluigi Valtulini, orceano che torna sul ring (da imbattuto) dopo una lunga assenza per infortunio, a fronteggiare il ventenne milanese Youssef Gogna, anch’egli con curriculum immacolato. Quindi toccherà al ventinovenne massimo leggero Alessandro Capuzzi (2-1-1, il suo record) confrontarsi con il mestierante Stefan Stankovic, serbo di 26 anni.
Semiprofessionisti
Quanto al sottoclou di matrice semiprofessionistica, anche qui abbondano i bresciani. A partire da Mattia Cangia, portacolori della Promo Boxe allenato dalla coppia Baldassari-Fiini, reduce dalle vittorie dei trofei Mariani e Città di Desenzano: lo attende un derby che si prefigura tiratissimo con il lumezzanese Glendi Saka, pupillo del maestro valgobbino Sipontino La Torre. Ma ci sono due scontri ulteriori tra bresciani: Emanuele Montini (Promo Boxe) contro Edoardo Galli (Fighter Club Capriolo) e Nakhli Zakaria (Promo Boxe) contro Stefano Bonometti (Team Ruzze). Infine, altri due ottimi prospetti di casa nostra, Jon Iosan (Thudor Boxe) e Luca Moio (Lumezzane) se la vedranno con avversari che arrivano da fuori, rispettivamente il cremonese Baciu e il vicentino Adama.